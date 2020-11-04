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做瑜伽注意！內地女做瑜伽姿勢不正確致腦供血不足 倒地猝死
做瑜伽既能強身健體，又可以瘦身，成為了不少生活勞碌的都市人的最愛運動。但看似平靜的瑜伽其實與做任何劇烈運動一樣都需要小心，否則隨時釀成生命危險！中國柳江市一名58歲韋姓女子，上月12日上午做瑜伽時突然倒地、昏迷不醒，經搶救後不治。經法醫檢驗後，初步判斷韋女為姿勢不正確導致腦部供血不足。
當日上午10時許，韋女在柳江區拉堡鎮柳東路鑫佳苑社區一瑜伽館內做瑜伽，突然向後倒地，其他學生見狀立即衝前協助搶救，現場有學生是護士和醫生，立即為她施行心肺復蘇，卻未能成功搶救。不久，醫護人員趕至現場急救。不幸的是，該女子還是搶救無效身亡。
涉事瑜伽館位於小區3幢24樓的一個單位內。有知情人士透露，死亡女子於當日上午9時5分來到瑜伽館，大約在9時23分突然倒地，顯示韋女當日做瑜伽僅10多分鐘。而死者家屬事後已與瑜伽館達成和解。
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文章授權轉載自《香港01》
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