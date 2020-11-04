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陸投產南海第三深水氣田 可供千萬戶1年天然氣

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中海石油（中國）有限公司深圳分公司3日稱，中國海洋石油集團有限公司（下稱「中國海油」）與哈斯基石油中國有限公司合作開發的流花29-1氣田順利投產。據悉，這是繼荔灣3-1氣田、流花34-2氣田後，中國大陸南海投產的第三個深水氣田。

中新社報導，該氣田投產後，每年新增天然氣產量大約可供1000萬居民用一年。此前，中國海油與哈斯基石油中國公司在2014年聯合開發的荔灣3-1氣田投產。此後，流花34-2等氣田相繼投產，與荔灣3-1氣田組成了南海東部海域深水氣田滾動開發的核心，形成了中國大陸南海第一個深水氣田群。

截至目前，該氣田群已累計生產天然氣超過300億立方公尺，相當於近2億戶3口之家一年的用氣量，年供氣量約占廣東省天然氣消費總量的25%，為粵港澳大灣區經濟社會發展注入動力。

據流花29-1氣田開發工程項目副經理王一江表示，該項目自2018年5月開工以來，在克服新冠肺炎疫情等挑戰下，提前24天機械完工。中國海油推進工程資源本地化，在中國大陸首次應用10多項深水油氣開發技術，進一步提升中國大陸深水油氣開發能力。

自中國大陸實行改革開放以來，中國海油累計與來自21個國家的81家國際石油公司簽訂了200餘個對外合作石油合同，累計引進外資300億美元。

南海 新冠肺炎

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