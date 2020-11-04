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西銀高鐵試營運 節省11小時車程

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
11月3日，55571次試驗動車組從西安北站駛出，對西安北至慶陽區段進行運行圖參數測試，標誌著西銀高鐵進入試運行階段，預計今年年底開通運營。（中新社）
11月3日，55571次試驗動車組從西安北站駛出，對西安北至慶陽區段進行運行圖參數測試，標誌著西銀高鐵進入試運行階段，預計今年年底開通運營。（中新社）

11月3日上午9時，55571次試驗動車組從西安北站駛出，對西安北至慶陽區段進行運行圖參數測試，標誌著西銀（西安至銀川）高鐵正式進入試運行階段。西銀高鐵預計今年年底開通運營，屆時，從西安乘坐火車到銀川將由現在的14小時縮短至3小時左右。

中新社報導，高鐵試運行是測驗運輸最佳方案的必要環節。中國鐵路西安局集團有限公司（西安鐵路局）計畫用一個月的時間，對西銀高鐵進行運行試驗。

試運行期間，主要通過列車運行圖參數測試、故障模擬和應急救援演練、按圖行車試驗三個階段，檢驗各系統在正常與非正常條件下運輸組織的適應性，驗證行車組織方式能否滿足滿圖運行要求，檢驗設備故障和自然災害條件下的應急處理能力，為完善運輸組織方案提供技術依據。

為了確保西銀高鐵試運行順利進行，西安鐵路局自啟動陝西段聯調聯試以來，安排運輸、客運、機務、電務等等部門，動態檢測線路軌道、路基、橋梁、隧道、信號設備，根據監測情況對設施設備進行精調，線路整體系統功能得到了優化，保證從聯調聯試到試運行有序銜接。

西銀高鐵是中國大陸中長期鐵路網規劃中「八縱八橫」高鐵網包（銀）海通道的重要組成部分，穿越了毛烏素沙漠邊緣和世界規模最大的黃土原—董志原，是中國大陸首條修建在黃土層最長段落的有砟高速鐵路，也是中國在建鐵路一次性建成里程最長的有砟高速鐵路。

西銀高鐵於2015年年底開工建設，全長618公里，設計速度250公里／小時，預留350公里／小時有砟高鐵提速條件，預計今年年底開通運營。

高鐵

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