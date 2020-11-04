江西九江／琵琶亭 白居易名跡

「潯陽江頭夜送客，楓葉荻花秋瑟瑟。…忽聞水上琵琶聲，主人忘歸客不發。…千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面。…同是天涯淪落人，相逢何必曾相識。」一千多年前，唐朝詩人白居易由長安貶任江州（今江西九江）司馬。翌年秋天，送客於潯陽江頭，有舟中夜彈琵琶女子，聽她訴說身世，白居易觸景生情，作《琵琶行》，成為千古絕唱，江州即今日的江西九江。琵琶亭，座落於九江的潯陽江景區，臨長江，背倚琵琶湖；潮起潮落，已多次移址。

關於琵琶亭的來歷，至今九江留傳著一個非常動人的故事。傳說唐明皇年間，江州城蔓延一種奇怪的眼病；得這種病的人，會雙目失明。

當時，城裡有一位歌女，名叫胡秋娘，窮苦出身，靠賣唱為生。有天她在睡夢中，一老者對她說：「秋娘，若要救窮苦百姓，須在潯陽江頭建一水池，待到七七四十九日，池裡盛滿甘霖，用甘霖給患者揩洗眼睛，即可復明。」胡秋娘醒來，依老者所說，用自己多年賣唱的積蓄，在潯陽江頭修建一座水池，用池中甘霖讓盲人重見光明。此事傳到京城另一名歌妓裴興奴耳裡。

裴興奴彈得一手好琵琶，是長安城有名的歌女；可是，隨著年齡增長，不得已只好嫁給商人為婦。商人重利輕義，拋下她外出做生意；裴興奴只落得獨守空船，四處漂零。她聽說胡秋娘救了江州窮苦百姓，心裡十分感動，便去拜訪胡秋娘。

裴興奴來到江州，把船停泊在潯陽江頭。胡秋娘聽說裴興奴專程從京城來拜訪她，特地前來迎接。兩位歌女相逢，相見恨晚，談到自己悲慘身世，感傷不已，欲遠走高飛。裴興奴走到船頭，把琵琶向岸上一拋，琵琶「噗通」一聲，落進胡秋娘修建的水池裡。天明時，兩人的船隻已不見蹤影，唯獨潯陽江頭的水池裡升起一座飛簷亭閣。因為是歌女的琵琶化成，故而叫做「琵琶亭」。

白居易《琵琶行》圖 圖／本報江西九江傳真

琵琶亭始建於唐代，原在九江城西長江之濱，即白居易送客處。歷代屢經興廢，清乾隆年間重建。1988年3月，新琵琶亭建於今址。

琵琶亭坐北朝南，整個庭院採取中軸線對稱布局，分主亭、左碑廊、右碑廊三部分。主建築琵琶亭位在臨界江7米高的花崗岩石基上，亭高20米，雙層重簷，懸掛有「琵琶亭」大匾額，亭院正中立著白居易漢白玉塑像。亭院兩旁建有碑廊，鑲嵌著歷代詩人題詠琵琶亭詩賦共56塊碑刻。