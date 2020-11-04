江西九江／潯陽魚席 九江飲食文化代表

九江市地處江河湖泊之濱，魚類資源相當豐饒；歷來商業貿易興旺發達，商賈雲集，因而帶來全國各地的飲食風俗和不同的烹飪技藝，逐漸形成了許多不同風格、不同流派、不同烹調方法的地方餐館。其中，以魚做的菜更是五花八門、各顯神通、應有盡有。「潯陽魚席」（亦稱「九江魚席」）便是在這種環境下逐漸形成，不斷創新、改進和完善。

魚席，顧名思義是指以魚為主要原料製作的宴席。在中國大陸，全魚席多見於長江中下游地區。魚席的烹調技術要求較高，製作較嚴謹。由於魚的質地大多軟嫩，含水量較大，因此烹調時的火候控制要求很高。製作魚席，除了在技法與味型上多動腦筋外，在菜式的組織搭配上要變換花色，在造型上要依靠嫺熟的刀工。

例如，一條青魚既可以作出魚片、魚絲、魚丁、魚泥、魚丸、魚粒、魚糕等，還可以刀法使之成為松鼠、金獅、葡萄、鳳梨等不同的形態，再加上恰當的火候、不同的調味，便烹製出許多風味獨特、令人垂涎的美饌佳餚。