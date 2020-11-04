江西九江／湖口草龍 黃金稻草編扎美學

湖口草龍，起源於隋唐時期，至今已有600多年歷史，流行於九江市湖口縣流泗鎮一帶，是流泗鎮三大民俗文化之一。湖口草龍外形獨特，滿身金黃，栩栩如生。

龍是中華民族的化身，千百年來，龍在炎黃子孫心目中有著至高的尊貴地位。具有「中國民間藝術之鄉」美譽的湖口，人們對龍情有獨鍾，尤其是草龍。在湖口民間，手工扎龍有紙龍、布龍、板龍、草龍之分，因民以食為天，萬物穀當首，所以草龍被推為群龍之首，人們又稱它為真龍、老龍。

相傳草龍起源於隋唐，盛行於明清。起初，農民在每年秋收之後，用稻草札成5至21節的草把，用木棍擢住，草繩串起，編札成草把龍，以表達人們盼望風調雨順，五穀豐登的願景。隨著歷史延續，草龍經過歷代藝人的不斷改進，編札工藝越來越精巧細緻。

湖口草龍以稻草為主要材料，輔之以竹子、木棍做支架，整條龍節段為單數，一般為9－21節，編織工藝複雜精緻，採用了編、織、插、嵌、鑲、繞、纏、懸、掛、空、別、剔、鏤、透等10多種工藝技巧。製作一條長27.8米，龍身直徑0.38m的草龍，用稻草80000多根，不露人工痕跡，呈現一派莊重威嚴、古樸典雅的神韻。