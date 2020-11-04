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江西九江／江南十大名樓 潯陽樓

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
「江南十大名樓」之一：潯陽樓，因《水滸傳》而名聲大噪。 圖／本報江西九江傳真
「江南十大名樓」之一：潯陽樓，因《水滸傳》而名聲大噪。 圖／本報江西九江傳真

琵琶亭因《琵琶行》享盛名，「江南十大名樓」之一的潯陽樓，則因中國古典四大文學名著《水滸傳》中，宋江題反詩、李逵劫法場等故事而名聲大噪。

潯陽樓緊靠長江之濱，因九江古稱潯陽而得名。初為民間酒樓，至今已有1200年的歷史，歷來是名人雲集之地，白居易、蘇東坡等名家，都曾登樓題詠。

宋江潯陽樓題反詩圖 圖／本報江西九江傳真
宋江潯陽樓題反詩圖 圖／本報江西九江傳真
《水滸傳》第三十九回「潯陽樓宋江吟反詩」的情節，發配江州的宋江，來到江邊的潯陽樓，在白粉壁上揮毫寫道：「自幼曾攻經史，長成亦有權謀。恰如猛虎臥荒丘，潛伏爪牙忍受。不幸刺文雙頰，那堪配在江州。他年若得報冤讎，血染潯陽江口! 」宋江寫罷，再拿起筆來，在《西江月》後再寫下四句詩：「心在山東身在吳，飄蓬江海謾嗟吁。他時若遂凌雲志，敢笑黃巢不丈夫! 」又去後面大書五字道：「鄆城宋江作…」被視為反詩，宋江被打入死牢，候期問斬。

現在的潯陽樓，為1989年重建，外三層、內四層，是一座典型宋代建築風格的樓宇，青甍黛瓦，飛簷翹角，古樸而雅致。一樓大廳東西兩壁鑲嵌了兩幅瓷板畫，彩繪有「宋公明發配江州城」、「宋江題反詩」、「黃文炳設計害宋江」、「梁山泊好友劫法場」等栩栩如生的畫面，大廳內還陳列著一套《水滸》108將的人物瓷像；二樓忠義堂為當年宋江醉酒題詩處；三、四樓主要陳列字畫和茶室，遊客在此可遠眺廬山、近觀長江，品茗賞景。

潯陽樓內，陳列《水滸傳》108將的人物瓷像。 圖／本報江西九江傳真
潯陽樓內，陳列《水滸傳》108將的人物瓷像。 圖／本報江西九江傳真

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