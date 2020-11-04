「雙11」啟動 要注意商家促銷套路

隨著中國大陸「雙11」網購活動啟動，各商家開啟新一輪大促。「中國消費者協會」3日梳理了近幾年消費者維權情況，提醒消費者注意促銷套路。

香港中通社報導，消費者協會首先提醒的便是「直播帶貨槽點多」。有數據資料統計，2019年直播電商市場規模已經達到4338億元（人民幣，下同），2020年在疫情影響下，更是助推了直播電商行業。

據統計，消費者反映的「槽點」主要有：部分主播在直播帶貨過程中涉嫌存在宣傳產品功效或使用極限詞等違規宣傳問題；產品質量貨不對板，兜售「三無」產品、假冒偽劣商品等；直播刷粉絲數據、銷售量刷單造假；主播將消費者引至第三方；部分商品售後無保障，消費者難享「三包」權利等。

其次，消費者協會也提醒注意「優惠活動水分多」，包括「先漲後降」套路，下「定金」支付後不予退還等損害消費者的行為。

商品質量問題一直是網路購物和電視購物領域的消費痛點問題。消費者協會指出，「雙11」等大促活動期間，部分平台、商家還會以促銷活動的名義進行推廣，表面上是讓利消費者，實則清庫存，甚至借助低價來推銷其劣質商品，消費者一旦禁不住誘惑就很容易上當受騙，引發消費糾紛。