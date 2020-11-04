德陽造 白鶴灘水電站2號轉子成功吊裝
近日，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）研製的白鶴灘水電站百萬千瓦機組2號轉子，成功實現吊裝。至此，白鶴灘左岸電站已完成兩台轉子吊裝。
轉子是水輪發電機組的核心部件，也是機組安裝過程中，重量最大的部件，轉子吊裝是機組安裝最重要的標誌性節點。「東方電機」研製的白鶴灘轉子外圓直徑16.2米，最大高度4.1米，總重約2000噸。1號、2號機組轉子組裝後，各項參數指標均優於精品標準要求；其中1號機組轉子已於8月18日完成吊裝，各道過程工序品質驗收結果全部滿足精品標準要求。
白鶴灘水電站是全球首個單機容量達百萬千瓦的水電站，也是目前世界在建規模最大的水電站，裝機總容量1600萬千瓦，左右兩岸分別安裝8台100萬千瓦水電機組，「東方電機」承接了左岸全部8台機組的研製任務。電站建成後，年平均發電量624.43億度，每年可節約標準煤約1968萬噸，減少排放二氧化碳5160萬噸，成為僅次於三峽的大陸第二大水電站。
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