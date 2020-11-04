德陽造 白鶴灘水電站2號轉子成功吊裝

九江市地處江河湖泊之濱，魚類資源相當豐饒；歷來商業貿易興旺發達，商賈雲集，因而帶來全國各地的飲食風俗和不同的烹飪技藝，逐漸形成了許多不同風格、不同流派、不同烹調方法的地方餐館。其中，以魚做的菜更是五花八門、各顯神通、應有盡有。「潯陽魚席」（亦稱「九江魚席」）便是在這種環境下逐漸形成，不斷創新、改進和完善。

2020-11-04 04:20