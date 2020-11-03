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收女同事一瓶牛奶後想入非非狂發電郵性騷擾 已婚男被開除

香港01 / 朱加樟／報導
女同事送男同事一瓶牛奶，演變成騷擾事件。（資料圖片）
女同事送男同事一瓶牛奶，演變成騷擾事件。（資料圖片）

杭州一名在科技公司工作的男員工，有天因為坐在對面的女同事突然送他一瓶牛奶，於是想入非非起來，開始向該名女同事發曖昧電郵。男員工其後沒有得到任何回應，更開始發送色情圖片來騷擾女同事，還牽連其他同事，最終被警方處以行政拘留六日的處罰。

陸媒杭州網2日（周一）報導指，事業有成、家庭美滿的潘姓男子原是杭州濱江一家科技公司的員工。2019年初的一個早上，坐在對面的女同事張女給了潘男一瓶牛奶，由於平時兩人交流並不多，這瓶牛奶讓已婚的潘男覺得張女對自己有好感。

潘男於是試著向張女發了幾封曖昧電郵，卻沒有得到任何回應。不甘心的潘男又發送了幾張色情圖片，文字也從表白變成了「你就是綠茶婊」等侮辱性內容。不久後，潘男目標轉向了另一位女同事余女，余女陸續收到色情圖片和帶有威脅性語言的匿名郵件。

至2019年10月，張女和余女將收到騷擾電郵的情況向公司上報。經內部調查，公司負責人找到潘男，但潘男拒不承認事件與自己有關，其後更繼續發送色情電郵騷擾兩名女同事，於是公司將潘男開除。

一年後，換了新公司的潘男對被開除一事仍耿耿於懷，為了發洩心中的怨恨，他多次向前公司五十餘名全體員工發電郵，對張女、余女等人進行人身攻擊，該公司遂報警求助。最終，潘男因公然侮辱他人，情節較為嚴重，被當地警方處以行政拘留六日的處罰。

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文章授權轉載自《香港01》

公然侮辱 性騷擾

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