上海錦江樂園 台灣小吃幾撤光

聯合報 / 特派記者戴瑞芬／上海報導
原本標榜台灣小吃特色的錦江士林夜市，已被川味、港式等大陸攤商逐漸取代，門口更擺置大熊貓，淡化台灣意象。圖／取自上觀新聞
原本標榜台灣小吃特色的錦江士林夜市，已被川味、港式等大陸攤商逐漸取代，門口更擺置大熊貓，淡化台灣意象。圖／取自上觀新聞

上海錦江樂園疫後重新開張，士林夜市小吃大腸包小腸、青蛙下蛋等攤位悉數消失，被寬窄巷一根麵、小郡肝串串香取而代之。六年前帶團登陸打拚的士林老街商圈繁榮促進會榮譽會長吳忠達透露，台灣小吃攤商幾乎已全數撤退。

上海四大夜市之一的錦江樂園，2014年引進台北士林夜市，當年台灣熱、台灣味在大陸正夯，上海打出「錦江士林夜市是台北士林夜市在上海唯一聯合授權的台灣小吃夜市」，不僅激發錦江樂園的人氣，台灣夜市攤商也在大陸找到更大的市場機會，雙贏共利。

耕耘了六年的錦江樂園士林夜市，今年為何換招牌？吳忠達表示，因為台味變調，士林攤商去年10月底「被約滿不續」。

台灣攤商表示，上海當年要發展夜市文化，透過士林老街商圈繁榮促進會將夜市經營管理系統化的輸出到上海，原本標榜夜市攤位都可以在台灣找到對應是最大特色，但去年破例讓大陸攤家進駐，造成管理標準不一致，生意口碑受影響。

士林攤商認為，無法堅持正統的台灣小吃，標榜台灣特色夜市就沒有意義，雙方在去年10月底約滿不續。

有大陸攤商認為，士林夜市在上海創新有限，隨著台灣熱降溫，以及台灣特色美食早已在大陸遍地複製，台灣夜市吸引力不若以往。

大陸消費者也質疑，很多台灣小吃攤商號稱食材是從台灣空運而來，實際上很多仍就地取材；而且在台灣小吃攤位上，掌勺人也有不少的大陸臨時工魚目混珠。

吳忠達透露，士林攤商原本抱團退出後，要轉戰武漢台灣小吃一條街，也跟天津、貴陽、福州等地洽商，沒想到人算不如天算，疫情一來，士林夜市在大陸復市停擺至今。

不過，今年大陸各地又吹起「夜間經濟」號角，各省市夜市遍地開花。上海觀察網報導，有台商正計畫今年底把早已撤出上海的台北士林夜市重新開起來。

台商周俊佑規劃在上海遠郊奉賢區的產業園區，招回攤商將士林夜市重新開張，由於區位更加偏遠，士林夜市計畫今年底二闖上海，只怕更加任重道遠。

夜市 上海

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