兩岸企業家峰會 成立文創聯盟

聯合報 / 特派記者戴瑞芬／杭州報導
兩岸企業家峰會「文創產業合作聯盟」2日在浙江杭州揭牌成立。圖／浙台會提供
兩岸企業家峰會「文創產業合作聯盟」2日在浙江杭州揭牌成立。圖／浙台會提供

兩岸企業家峰會「文創產業合作聯盟」2日在浙江杭州揭牌成立。兩岸企業家峰會為兩岸民間經貿交流的最高平台，在此平台下成立兩岸文創產業相關企業、機構、基地的實質交流合作，探索兩岸文創產業融合發展的新路徑新模式，共享共建、互惠互利、共創共贏。

「2020浙江-台灣合作周」開幕前夕，2020杭州—台灣創意對話創意高峰論壇2日在杭州舉行，兩岸企業家峰會大陸方理事長郭金龍到場見證下，峰會秘書長林軍、兩岸企業家峰會現代服務業及文化創意產業合作推進小組召集人張鴻銘，代表兩岸為「文創產業合作聯盟」授牌。

兩岸企業家峰會「文創產業合作聯盟」秘書處常設杭州創意設計中心，發揮穿針引線、搭台唱戲功能。

杭州創意設計中心也專設「兩岸文創直播間」，由兩岸企業家峰會現代服務業及文化創意產業合作推進小組副召集人裘小玲和兩岸企業家峰會文創產業合作聯盟主席趙暖授牌。

兩岸企業家峰會大陸方理事長郭金龍還率隊參觀了入駐杭州創意設計中心的台灣文創企業，並與台灣青年座談。

杭台創意對話創意論壇，持續第二年舉行「新燃點·融大獎」青年設計大賽，近40所兩岸大學設計相關學系學生參賽。

受疫情影響，今年論壇活動現場，台灣方和大陸方的獲獎代表透過線上線下交互的方式進行了項目路演，加強兩岸青年文創人才的持續交流。

評審組組長、浙江育英職業技術學院創意設計分院院長宋連凱期許，兩岸文創交流能深入在地產業，以全面性的連結與思考應用，促進計的商業與文化的連結。

文創產業

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