湖南常德／賞桃花源夢幻名勝

桃花源景區遼闊，主要景點有水源亭，遇仙橋，桃川書院，桃川萬壽宮，靜影橋，方竹亭，桃塢村，三日同輝，水府閣。

水源亭始建於元代，歷久朽壞，明代嘉靖中期，常德知府林應亮於此建亭，並題「洞口長春」，後倒塌。清康熙四十八年，湖廣提督俞益謨復建。清光緒十八年，知縣余良棟續建單層石柱木頂六角涼亭，亭額懸掛「水源亭」木匾，取「桃花源記」中「林盡水源」之意。

秦谷，北接桃花山，完美呈現《桃花源記》所述場景。 圖／本報湖南常德傳真

遇仙橋，相傳為武陵漁郎觀棋遇仙之處。原橋為一塊自然崩落危岩橫臥於澗，結構天成，堪稱仙跡。明代天啟年間，桃源主簿孫廷蕙主修單孔石卷橋。

桃川書院，又名天寧碑院，始建於唐代，清乾隆十八年桃源縣令屈宜伸主持重建。占地10餘畝，三段階梯式布局，主要以石橋、石牌坊、石雙環亭、百壽圖碑、碑廊等組成仿古院落式建築群，集民間石雕技藝之大成，工藝奇絕。

桃川書院 圖／本報湖南常德傳真

桃川萬壽宮，原名「桃源觀」，始建於東晉，唐代已初具規模，宋代發展達到鼎盛。依山而建，建成上、中、下三宮和武當行宮、三清殿、龍虎殿等十多座宮闕樓閣。宋徽宗御筆親題「桃川萬壽宮」匾額，將此處列為皇家祈福的道場。

靜影橋橫跨於五柳湖東腰地段，橋身62塊欄板雕飾124幅圖畫，畫面題材為各類動物圖案，反映古桃花源野生動物群落盛況。夕陽映照，佇立橋上，可觀青山羞吻半輪日，橋影靜入兩天紅，故名靜影橋。 桃花源景區內淵明祠，陶氏後人來此祭拜祖先陶淵明。 圖／本報湖南常德傳真

方竹亭修建於明朝萬曆十八年，距今已有400多年的曆史。亭身八方形，三門四窗，無梁無柱，以糯米漿將磚石黏製而成，牆厚1米，上覆琉璃瓦。亭後便是桃花源神奇的方竹，方竹枝幹看似圓形，摸上去卻是四四方方、有菱有角，為桃花源三寶之一。

桃花源景區旁的桃花源古鎮 圖／本報湖南常德傳真

桃塢村坐落於山谷環抱之地，由碾米坊、粑粑坊、豆腐坊、榨油坊、桂花糖坊等手工食品作坊組成，展現傳統農耕社會裡，秦谷村民的日常生活場景。

三日同輝是古瀟湘八景之一。深秋日落之時，桃源山頂水府閣前，白鱗洲二分沅江，落日映照江水，江心、洲心、夕陽，三日同輝。

主遊客中心，整體造型以桃花為靈感，造型融合古樸與現代。 圖／本報湖南常德傳真

水府閣始建於明末，高踞桃源山之巔，有「瀟湘一閣」之美稱。相傳明代萬曆年間，沅江中有妖龍作怪，致使桃源地區水患連連。水神楊泗將軍聽聞此事，有意相助，但與妖龍交手幾次都不能獲勝。後來山下一位村民將自家屋旁一棵千年古桃樹砍下，製作了一把桃木寶劍，獻給楊泗。楊泗手持桃木劍，將妖龍制服，平息了水患。百姓非常感激楊泗的功績，就在桃源山的最高處建了一處高閣，正對沅江，作為獻給楊泗的府邸，盼望他長久留駐在此地護佑地方，故名水府閣。

此地觀沅水，風光盡收眼底。江有一洲，其狀若白鱗擺尾，名為「白鱗洲」。昔時捕魚極盛，洲旁萬排東下，蔚為壯觀；至夜漁火點點，靜若微星，為古「瀟湘八景」之「漁村夕照」。