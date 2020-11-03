湖南常德／賞桃花源夢幻名勝

聯合報 / 記者胡明揚／專題報導
桃川萬壽宮 圖／本報湖南常德傳真
桃川萬壽宮 圖／本報湖南常德傳真

桃花源景區遼闊，主要景點有水源亭，遇仙橋，桃川書院，桃川萬壽宮，靜影橋，方竹亭，桃塢村，三日同輝，水府閣。

水源亭始建於元代，歷久朽壞，明代嘉靖中期，常德知府林應亮於此建亭，並題「洞口長春」，後倒塌。清康熙四十八年，湖廣提督俞益謨復建。清光緒十八年，知縣余良棟續建單層石柱木頂六角涼亭，亭額懸掛「水源亭」木匾，取「桃花源記」中「林盡水源」之意。

秦谷，北接桃花山，完美呈現《桃花源記》所述場景。 圖／本報湖南常德傳真
秦谷，北接桃花山，完美呈現《桃花源記》所述場景。 圖／本報湖南常德傳真

遇仙橋，相傳為武陵漁郎觀棋遇仙之處。原橋為一塊自然崩落危岩橫臥於澗，結構天成，堪稱仙跡。明代天啟年間，桃源主簿孫廷蕙主修單孔石卷橋。

桃川書院，又名天寧碑院，始建於唐代，清乾隆十八年桃源縣令屈宜伸主持重建。占地10餘畝，三段階梯式布局，主要以石橋、石牌坊、石雙環亭、百壽圖碑、碑廊等組成仿古院落式建築群，集民間石雕技藝之大成，工藝奇絕。

桃川書院 圖／本報湖南常德傳真
桃川書院 圖／本報湖南常德傳真

桃川萬壽宮，原名「桃源觀」，始建於東晉，唐代已初具規模，宋代發展達到鼎盛。依山而建，建成上、中、下三宮和武當行宮、三清殿、龍虎殿等十多座宮闕樓閣。宋徽宗御筆親題「桃川萬壽宮」匾額，將此處列為皇家祈福的道場。

靜影橋橫跨於五柳湖東腰地段，橋身62塊欄板雕飾124幅圖畫，畫面題材為各類動物圖案，反映古桃花源野生動物群落盛況。夕陽映照，佇立橋上，可觀青山羞吻半輪日，橋影靜入兩天紅，故名靜影橋。

桃花源景區內淵明祠，陶氏後人來此祭拜祖先陶淵明。 圖／本報湖南常德傳真
桃花源景區內淵明祠，陶氏後人來此祭拜祖先陶淵明。 圖／本報湖南常德傳真

方竹亭修建於明朝萬曆十八年，距今已有400多年的曆史。亭身八方形，三門四窗，無梁無柱，以糯米漿將磚石黏製而成，牆厚1米，上覆琉璃瓦。亭後便是桃花源神奇的方竹，方竹枝幹看似圓形，摸上去卻是四四方方、有菱有角，為桃花源三寶之一。

桃花源景區旁的桃花源古鎮 圖／本報湖南常德傳真
桃花源景區旁的桃花源古鎮 圖／本報湖南常德傳真

桃塢村坐落於山谷環抱之地，由碾米坊、粑粑坊、豆腐坊、榨油坊、桂花糖坊等手工食品作坊組成，展現傳統農耕社會裡，秦谷村民的日常生活場景。

三日同輝是古瀟湘八景之一。深秋日落之時，桃源山頂水府閣前，白鱗洲二分沅江，落日映照江水，江心、洲心、夕陽，三日同輝。

主遊客中心，整體造型以桃花為靈感，造型融合古樸與現代。 圖／本報湖南常德傳真
主遊客中心，整體造型以桃花為靈感，造型融合古樸與現代。 圖／本報湖南常德傳真

水府閣始建於明末，高踞桃源山之巔，有「瀟湘一閣」之美稱。相傳明代萬曆年間，沅江中有妖龍作怪，致使桃源地區水患連連。水神楊泗將軍聽聞此事，有意相助，但與妖龍交手幾次都不能獲勝。後來山下一位村民將自家屋旁一棵千年古桃樹砍下，製作了一把桃木寶劍，獻給楊泗。楊泗手持桃木劍，將妖龍制服，平息了水患。百姓非常感激楊泗的功績，就在桃源山的最高處建了一處高閣，正對沅江，作為獻給楊泗的府邸，盼望他長久留駐在此地護佑地方，故名水府閣。

此地觀沅水，風光盡收眼底。江有一洲，其狀若白鱗擺尾，名為「白鱗洲」。昔時捕魚極盛，洲旁萬排東下，蔚為壯觀；至夜漁火點點，靜若微星，為古「瀟湘八景」之「漁村夕照」。

延伸閱讀

影／絕美懸日在南投 11月7日封街1小時追日

陳文茜：女人過了50恐慌，到了60像夕陽...為什麼「夕陽型女人」的愛情這麼難？

大甲兩路段地勢低窪遇雨易淹 蔡其昌爭取230萬解決水患

台南前瞻2.0整治麻豆水患 續爭取3.4億改善北側淹水

相關新聞

兩岸企業家峰會 成立文創聯盟

兩岸企業家峰會「文創產業合作聯盟」2日在浙江杭州揭牌成立。兩岸企業家峰會為兩岸民間經貿交流的最高平台，在此平台下成立兩岸...

上海錦江樂園 台灣小吃幾撤光

上海錦江樂園疫後重新開張，士林夜市小吃大腸包小腸、青蛙下蛋等攤位悉數消失，被寬窄巷一根麵、小郡肝串串香取而代之。六年前帶...

北京瞭望／陸新日常 「你的健康碼呢」

最近剛到北京去銀行辦事，戴了口罩要進門時被保安攔了下來：「你的健康碼呢？沒綠碼不能進。」退到一旁，手機下載健康碼再填好資...

湖南常德／人間仙境 桃花源

東晉田園詩人陶淵明筆下描述的「桃花源記」，千百年來一直是世人追尋的世外桃源。根據考證，桃花源真跡地位於湖南省常德市桃源縣西南15公里的水溪附近，是「辭海」、「詞源」中，「桃花源記」原型地。

湖南常德／田園詩人 陶淵明

創作「桃花源記」的一代文豪陶淵明，是中國第一位田園詩人，其詩作《飲酒·其五》：「採菊東籬下，悠然見南山。」以客觀景物的描寫，襯托出詩人的閒適心情，千年以來，膾炙人口。

湖南常德／賞桃花源夢幻名勝

桃花源景區遼闊，主要景點有水源亭，遇仙橋，桃川書院，桃川萬壽宮，靜影橋，方竹亭，桃塢村，三日同輝，水府閣。

陸男拒公司降職降薪要求 與高管衝突「遭滅火器爆頭」

深圳一名任職客服主管的彭姓男子近日表示，他因拒絕降職降薪與公司高管發生衝突，結果竟被後者用滅火器打爆頭，還被移出公司微信群。彭男經鑑定為輕微傷，打人者則被處以行政拘留10日、罰款人民幣200元（約新台幣870元）。

妻子阻肇逃！陸男當街拿磚塊砸死 路人怕到只敢圍觀

山西朔州一名男子日前騎電動車撞人後，與妻子發生爭吵，沒想到一氣之下竟當街把妻子按在地上用石頭猛砸，當時雖有許多路人圍觀，...

「全職太太滾出去」一生助脫貧 校長說錯了嗎

為了讓山區女孩能夠走出大山，張桂梅曾像「乞討」一樣地籌錢，建立大陸第一所免費女子高中，改寫上千女孩命運，自己卻一身病痛。最近，她因一句話成了爭議性人物。起因是她培養的一名女孩，大學畢業後卻做了全職太太，回學校捐款時遭張桂梅拒絶，對她說「滾出去」，「女人要靠自己，不能就靠男人」。

中國製鼻噴流感疫苗 新疆首位接種8歲女童：很快做完了

中國首個國產鼻噴流感減毒活疫苗，昨天在新疆烏魯木齊市開始接種。第一位接種的是8歲的女童黃晨蕊，她接種完後表示：「感覺鼻子...

雙11搶秒殺貨！代拍服務、搶拍軟體火爆 恐暗藏木馬程式

電商雙11購物節開賣，除了知名品牌新品狂銷，提供「代拍秒殺」服務的產業鏈也藉機大賺一筆。南方都市報報導，市面上存在大量收...

陸大型無人機「翼龍10」亮相 可掛載殲20導彈

10月31日，江西南昌瑤湖機場舉行了一場飛行大會，多款新型飛機亮相，其中翼龍10（雲影）無人機成為最大亮點。大陸央視發布...

熱門新聞

兩岸情勢升溫 港媒分析台海風暴中的「習近平元素」

陸大型無人機「翼龍10」亮相 可掛載殲20導彈

麗江古城銀器店套路被戳穿 店員反罵遊客：垃圾 沒錢別來逛

大陸四部門約談馬雲、螞蟻集團負責人

細心照顧血癌夫6年換來出軌離婚 妻患子宮瘤超慘：他這麼狠

陸專家：北京無意在台海惹戰事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。