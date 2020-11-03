湖南常德／田園詩人 陶淵明

創作「桃花源記」的一代文豪陶淵明，是中國第一位田園詩人，其詩作《飲酒·其五》：「採菊東籬下，悠然見南山。」以客觀景物的描寫，襯托出詩人的閒適心情，千年以來，膾炙人口。

陶淵明，名潛，字元亮，自號五柳先生，潯陽郡柴桑縣（今江西省廬山市）人，東晉、劉宋的文學家。他是東晉大司馬陶侃曾孫，父、祖皆為郡守，自曾祖、祖、及父，都在東晉為臣，但他一生未曾擔任高官，受王羲之和兒子王凝之提拔，短暫地當過江州祭酒，後擔任鎮軍參軍、建威參軍；在叔叔晉安郡太守陶夔協助下，當上彭澤縣令。因厭惡當時的政治，做了大約80天就辭職歸故里，終生不再出仕。

陶淵明隱居於田園之中，縱情於詩歌的世界，作品平淡自然，然皆出自於真情實感，直接影響了唐代的詩歌創作。南北朝時期的文學評論家鍾嶸，在《詩品》中稱讚陶淵明是「古今隱逸詩人之宗」。傳世作品有詩125首，文12篇，後人編為「陶淵明集」。

田園生活是陶淵明寫詩、辭賦的主要題材，傳唱後世的著名相關作品有《飲酒》、《歸園田居》、《桃花源記》、《五柳先生傳》、《歸去來辭》等。

西元420年劉裕篡晉後，在貧困躬耕中隱居的陶淵明，以隱喻手法寫下了《桃花源記》，表達對此事最大的譴責。「問今是何世，乃不知有漢，無論魏晉。此人一一為具言所聞，皆歎惋。」感嘆暴秦雖然酷虐，此時尤過於秦亂，所以聞者皆歎惋。

《桃花源記》寫道：「忽逢桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛....。土地平曠，屋舍儼然，有良田美池桑竹之屬。阡陌交通，雞犬相聞。」令人悠然神往。現實世界中，桃花源難覓；然而，只要心中有桃花源，則處處都可安身。