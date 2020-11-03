湖南常德／田園詩人 陶淵明

聯合報 / 記者胡明揚／專題報導

創作「桃花源記」的一代文豪陶淵明，是中國第一位田園詩人，其詩作《飲酒·其五》：「採菊東籬下，悠然見南山。」以客觀景物的描寫，襯托出詩人的閒適心情，千年以來，膾炙人口。

陶淵明，名潛，字元亮，自號五柳先生，潯陽郡柴桑縣（今江西省廬山市）人，東晉、劉宋的文學家。他是東晉大司馬陶侃曾孫，父、祖皆為郡守，自曾祖、祖、及父，都在東晉為臣，但他一生未曾擔任高官，受王羲之和兒子王凝之提拔，短暫地當過江州祭酒，後擔任鎮軍參軍、建威參軍；在叔叔晉安郡太守陶夔協助下，當上彭澤縣令。因厭惡當時的政治，做了大約80天就辭職歸故里，終生不再出仕。

陶淵明隱居於田園之中，縱情於詩歌的世界，作品平淡自然，然皆出自於真情實感，直接影響了唐代的詩歌創作。南北朝時期的文學評論家鍾嶸，在《詩品》中稱讚陶淵明是「古今隱逸詩人之宗」。傳世作品有詩125首，文12篇，後人編為「陶淵明集」。

田園生活是陶淵明寫詩、辭賦的主要題材，傳唱後世的著名相關作品有《飲酒》、《歸園田居》、《桃花源記》、《五柳先生傳》、《歸去來辭》等。

西元420年劉裕篡晉後，在貧困躬耕中隱居的陶淵明，以隱喻手法寫下了《桃花源記》，表達對此事最大的譴責。「問今是何世，乃不知有漢，無論魏晉。此人一一為具言所聞，皆歎惋。」感嘆暴秦雖然酷虐，此時尤過於秦亂，所以聞者皆歎惋。

《桃花源記》寫道：「忽逢桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛....。土地平曠，屋舍儼然，有良田美池桑竹之屬。阡陌交通，雞犬相聞。」令人悠然神往。現實世界中，桃花源難覓；然而，只要心中有桃花源，則處處都可安身。

延伸閱讀

思考方塊／斷捨離…打破貧窮迴圈

趨勢教育基金會20周年力作 「詩人有影放輕鬆」開演

亞塞拜然、亞美尼亞衝突已10天 互射集束炸彈攻擊平民

「退休後住在鄉下」5年內別賣房？過來人吐衝動後悔經驗

相關新聞

兩岸企業家峰會 成立文創聯盟

兩岸企業家峰會「文創產業合作聯盟」2日在浙江杭州揭牌成立。兩岸企業家峰會為兩岸民間經貿交流的最高平台，在此平台下成立兩岸...

上海錦江樂園 台灣小吃幾撤光

上海錦江樂園疫後重新開張，士林夜市小吃大腸包小腸、青蛙下蛋等攤位悉數消失，被寬窄巷一根麵、小郡肝串串香取而代之。六年前帶...

北京瞭望／陸新日常 「你的健康碼呢」

最近剛到北京去銀行辦事，戴了口罩要進門時被保安攔了下來：「你的健康碼呢？沒綠碼不能進。」退到一旁，手機下載健康碼再填好資...

湖南常德／人間仙境 桃花源

東晉田園詩人陶淵明筆下描述的「桃花源記」，千百年來一直是世人追尋的世外桃源。根據考證，桃花源真跡地位於湖南省常德市桃源縣西南15公里的水溪附近，是「辭海」、「詞源」中，「桃花源記」原型地。

湖南常德／田園詩人 陶淵明

創作「桃花源記」的一代文豪陶淵明，是中國第一位田園詩人，其詩作《飲酒·其五》：「採菊東籬下，悠然見南山。」以客觀景物的描寫，襯托出詩人的閒適心情，千年以來，膾炙人口。

湖南常德／賞桃花源夢幻名勝

桃花源景區遼闊，主要景點有水源亭，遇仙橋，桃川書院，桃川萬壽宮，靜影橋，方竹亭，桃塢村，三日同輝，水府閣。

陸男拒公司降職降薪要求 與高管衝突「遭滅火器爆頭」

深圳一名任職客服主管的彭姓男子近日表示，他因拒絕降職降薪與公司高管發生衝突，結果竟被後者用滅火器打爆頭，還被移出公司微信群。彭男經鑑定為輕微傷，打人者則被處以行政拘留10日、罰款人民幣200元（約新台幣870元）。

妻子阻肇逃！陸男當街拿磚塊砸死 路人怕到只敢圍觀

山西朔州一名男子日前騎電動車撞人後，與妻子發生爭吵，沒想到一氣之下竟當街把妻子按在地上用石頭猛砸，當時雖有許多路人圍觀，...

「全職太太滾出去」一生助脫貧 校長說錯了嗎

為了讓山區女孩能夠走出大山，張桂梅曾像「乞討」一樣地籌錢，建立大陸第一所免費女子高中，改寫上千女孩命運，自己卻一身病痛。最近，她因一句話成了爭議性人物。起因是她培養的一名女孩，大學畢業後卻做了全職太太，回學校捐款時遭張桂梅拒絶，對她說「滾出去」，「女人要靠自己，不能就靠男人」。

中國製鼻噴流感疫苗 新疆首位接種8歲女童：很快做完了

中國首個國產鼻噴流感減毒活疫苗，昨天在新疆烏魯木齊市開始接種。第一位接種的是8歲的女童黃晨蕊，她接種完後表示：「感覺鼻子...

雙11搶秒殺貨！代拍服務、搶拍軟體火爆 恐暗藏木馬程式

電商雙11購物節開賣，除了知名品牌新品狂銷，提供「代拍秒殺」服務的產業鏈也藉機大賺一筆。南方都市報報導，市面上存在大量收...

陸大型無人機「翼龍10」亮相 可掛載殲20導彈

10月31日，江西南昌瑤湖機場舉行了一場飛行大會，多款新型飛機亮相，其中翼龍10（雲影）無人機成為最大亮點。大陸央視發布...

熱門新聞

兩岸情勢升溫 港媒分析台海風暴中的「習近平元素」

陸大型無人機「翼龍10」亮相 可掛載殲20導彈

麗江古城銀器店套路被戳穿 店員反罵遊客：垃圾 沒錢別來逛

大陸四部門約談馬雲、螞蟻集團負責人

細心照顧血癌夫6年換來出軌離婚 妻患子宮瘤超慘：他這麼狠

陸專家：北京無意在台海惹戰事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。