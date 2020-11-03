湖南常德／人間仙境 桃花源
東晉田園詩人陶淵明筆下描述的「桃花源記」，千百年來一直是世人追尋的世外桃源。根據考證，桃花源真跡地位於湖南省常德市桃源縣西南15公里的水溪附近，是「辭海」、「詞源」中，「桃花源記」原型地。
桃花源始建於秦代，見於晉，興於唐，盛於宋，集古老、神奇、幽奧、秀美、壯闊、清麗於一體，融詩情畫意、歷史傳說為一爐，被人們譽為「人間仙境」、「世外桃源」，歷史上就享有三十五洞天、四十六福地的美譽。
千百年來，桃花源集文人墨客，古今遊人眾多，陶淵明、孟浩然、王昌齡、王維、李白、杜牧、劉禹錫、韓愈、蘇軾等，留下許多珍貴的詩文和墨蹟。其山水田園之美、寺觀亭閣之盛、詩文碑刻之豐、歷史傳說之奇，舉世聞名。
現今的桃花源景區內開發了桃源山、桃花山、秦谷、秦溪、桃花源古鎮、桃川萬壽宮、桃花源記實景演出等景點，景區面積達到150多平方公里，其中核心景區面積約12平方公里，有秦溪、秦谷、桃花山、桃源山、五柳湖、萬畝桃林等。臨沅江，靠群山，古樹修竹，「桃花源記」裡描繪的「芳草鮮美、落英繽紛」意境，盡在其中。
此外，沅江自西向東流向洞庭湖，流經桃花源風景區將近70公里，這一帶的沅江，既有三峽之險，又有富春江之秀，更為桃花源增添了不少美景。
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