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首屆海峽兩岸影像文化周攝影展 杭州登場
首屆海峽兩岸影像文化周攝影展在浙江美術館登場，兩岸36位攝影人展出279幅作品，知名台灣攝影家林添福帶著《潮間帶》系列作品到場參展；因滬台雙城論壇，台灣相當熟悉的上海市台辦主任李文輝，也有專屬的作品牆，展出多次赴台，用手機紀錄拍攝的台灣風情。
海峽兩岸影像文化周今年首次舉辦，就在西湖畔的浙江美術館登場，在「光影瞬間映像兩岸」攝影作品展區，集中展出了36位兩岸攝影人的力作279幅，從不同領域和藝術層面，以攝影手法，展現兩岸風土人情。
以《潮間帶》系列煉石影像，呈現台灣北海岸岩岸風光的台灣攝影家林添福表示，疫情之下來大陸參展特別不容易，但還是堅持來了。因為只有堅持不懈的交流合作，兩岸交流才能越來越深入，合作才能越來越多元。
「光影瞬間映像兩岸」攝影作品展區，專題展出近年兩岸交流的攝影圖片101幅。其中，有青春活力的青年交流，有拚搏奮進的體育賽事，有務實高效的經貿合作，一幅幅照片記錄了兩岸交流合作的精彩瞬間。
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