快訊

身家破億女歌手戶頭突冒100萬！抱現金奔警局 真相曝光了

驚！阿富汗數名槍手闖大學校區掃射 至少19死22傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首屆海峽兩岸影像文化周攝影展 杭州登場

聯合報 / 特派記者戴瑞芬／杭州2日電
首屆海峽兩岸影像文化周攝影展在浙江美術館登場，上海市台辦主任李文輝，也有專屬的作品牆，展出多次赴台，用手機紀錄拍攝的台灣風情。記者戴瑞芬攝影
首屆海峽兩岸影像文化周攝影展在浙江美術館登場，上海市台辦主任李文輝，也有專屬的作品牆，展出多次赴台，用手機紀錄拍攝的台灣風情。記者戴瑞芬攝影

首屆海峽兩岸影像文化周攝影展在浙江美術館登場，兩岸36位攝影人展出279幅作品，知名台灣攝影家林添福帶著《潮間帶》系列作品到場參展；因滬台雙城論壇，台灣相當熟悉的上海市台辦主任李文輝，也有專屬的作品牆，展出多次赴台，用手機紀錄拍攝的台灣風情。

海峽兩岸影像文化周今年首次舉辦，就在西湖畔的浙江美術館登場，在「光影瞬間映像兩岸」攝影作品展區，集中展出了36位兩岸攝影人的力作279幅，從不同領域和藝術層面，以攝影手法，展現兩岸風土人情。

以《潮間帶》系列煉石影像，呈現台灣北海岸岩岸風光的台灣攝影家林添福表示，疫情之下來大陸參展特別不容易，但還是堅持來了。因為只有堅持不懈的交流合作，兩岸交流才能越來越深入，合作才能越來越多元。

「光影瞬間映像兩岸」攝影作品展區，專題展出近年兩岸交流的攝影圖片101幅。其中，有青春活力的青年交流，有拚搏奮進的體育賽事，有務實高效的經貿合作，一幅幅照片記錄了兩岸交流合作的精彩瞬間。

首屆海峽兩岸影像文化周攝影展在浙江美術館登場，上海市台辦主任李文輝，也有專屬的作品牆，展出多次赴台，用手機紀錄拍攝的台灣風情。記者戴瑞芬攝影
首屆海峽兩岸影像文化周攝影展在浙江美術館登場，上海市台辦主任李文輝，也有專屬的作品牆，展出多次赴台，用手機紀錄拍攝的台灣風情。記者戴瑞芬攝影
首屆海峽兩岸影像文化周攝影展在浙江美術館登場，兩岸36位攝影人展出279幅作品。記者戴瑞芬攝影
首屆海峽兩岸影像文化周攝影展在浙江美術館登場，兩岸36位攝影人展出279幅作品。記者戴瑞芬攝影

美術館 潮間帶

延伸閱讀

桃園市立美術館新建工程施工團隊出爐 2024年完工

首屆海峽兩岸影像文化周 登場

攝影嘉年華Photo ONE'20 台味舞台車燦爛登場

逢益群英共善攝影展24日登場 吳春山揪「美事」成雙

相關新聞

陸男拒公司降職降薪要求 與高管衝突「遭滅火器爆頭」

深圳一名任職客服主管的彭姓男子近日表示，他因拒絕降職降薪與公司高管發生衝突，結果竟被後者用滅火器打爆頭，還被移出公司微信群。彭男經鑑定為輕微傷，打人者則被處以行政拘留10日、罰款人民幣200元（約新台幣870元）。

「全職太太滾出去」一生助脫貧 校長說錯了嗎

為了讓山區女孩能夠走出大山，張桂梅曾像「乞討」一樣地籌錢，建立大陸第一所免費女子高中，改寫上千女孩命運，自己卻一身病痛。最近，她因一句話成了爭議性人物。起因是她培養的一名女孩，大學畢業後卻做了全職太太，回學校捐款時遭張桂梅拒絶，對她說「滾出去」，「女人要靠自己，不能就靠男人」。

中國製鼻噴流感疫苗 新疆首位接種8歲女童：很快做完了

中國首個國產鼻噴流感減毒活疫苗，昨天在新疆烏魯木齊市開始接種。第一位接種的是8歲的女童黃晨蕊，她接種完後表示：「感覺鼻子...

雙11搶秒殺貨！代拍服務、搶拍軟體火爆 恐暗藏木馬程式

電商雙11購物節開賣，除了知名品牌新品狂銷，提供「代拍秒殺」服務的產業鏈也藉機大賺一筆。南方都市報報導，市面上存在大量收...

陸大型無人機「翼龍10」亮相 可掛載殲20導彈

10月31日，江西南昌瑤湖機場舉行了一場飛行大會，多款新型飛機亮相，其中翼龍10（雲影）無人機成為最大亮點。大陸央視發布...

天津塌橋 專家：更換橋枕一般不會致坍塌

1日上午9時左右，天津市濱海新區天津港散貨物流加工區一跨河鐵路橋，在更換橋枕過程中發生坍塌，事故共致7人死亡、5人受傷，...

細心照顧血癌夫6年換來出軌離婚 妻患子宮瘤超慘：他這麼狠

真心換絕情！中國四川省成都市１名女子照顧患血癌的丈夫6年，一直對枕邊人不離不棄，共同承擔醫藥費、房貸等，但最近在她驗出患上子宮肌瘤及卵巢囊腫之際，卻發現丈夫與其他女性私下聊天，更提出離婚，令女子心灰意冷，慨嘆說道：「沒想到他這麼狠，這麼絕情。」

麗江古城銀器店套路被戳穿 店員反罵遊客：垃圾 沒錢別來逛

內地男子吳華（化名）周日（11月1日）與友人到雲南省麗江市古城景區旅遊期間，光顧一間名為「寸氏銀莊」的銀器店，打算購買一款聲稱重量為177.5克的銀碗，惟付款時卻發現製造商在銀碗底部標示重量為145克，吳華當面提出質疑，詎料竟被反斥「垃圾，沒錢別來逛」；當局其後介入調查，強調會對涉事銀器店作出停業整改。

天津鐵路塌橋 最少七死五傷

一日上午九時許，天津南環鐵路維修有限公司在南環鐵路橋梁維修過程中發生坍塌事故，至少造成七死五傷。坍塌事故施工方現場有關負...

「全職太太滾出去」一生助脫貧 校長說錯了嗎

為了讓山區女孩能夠走出大山，張桂梅曾像「乞討」一樣地籌錢，建立大陸第一所免費女子高中，改寫上千女孩命運，自己卻一身病痛。最近，她因一句話成了爭議性人物。起因是她培養的一名女孩，大學畢業後卻做了全職太太，回學校捐款時遭張桂梅拒絶，對她說「滾出去」，「女人要靠自己，不能就靠男人」。

三峽大壩驗收 官方稱運行良好

儘管三峽大壩興建前後爭議不斷，外界對該工程的防洪、航運效益和移民、生態保護等問題，存在諸多看法，大陸官方昨天正式認證三峽...

雙11鐵路運輸 長三角估增28%

大陸鐵路「雙11」電商黃金周運輸1日啟動，今年的運輸期限從往年的10天延長為20天。與去年相比，預計今年長三角鐵路投入運...

熱門新聞

兩岸情勢升溫 港媒分析台海風暴中的「習近平元素」

陸大型無人機「翼龍10」亮相 可掛載殲20導彈

麗江古城銀器店套路被戳穿 店員反罵遊客：垃圾 沒錢別來逛

天貓雙11開購 千萬人搶手機

細心照顧血癌夫6年換來出軌離婚 妻患子宮瘤超慘：他這麼狠

疫情風暴要來？陸秋冬季推家庭緊急物資儲備建議清單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。