陸男拒公司降職降薪要求 與高管衝突「遭滅火器爆頭」

中國大陸深圳一名任職客服主管的彭姓男子近日表示，他因拒絕降職降薪與公司高管發生衝突，結果竟被後者用滅火器打爆頭，還被移出公司微信群。彭男經鑑定為輕微傷，打人者則被處以行政拘留10日、罰款人民幣200元（約新台幣870元）。

報道指，事件發生於10月15日，31歲的彭男在拒絕了陳姓高管提出的讓其降職降薪的要求後與對象發生糾紛，進而引發肢體衝突。對於陳男指出其經常不打卡的問題，彭男稱是因打卡系統有異才引致，至於陳男亦稱遭彭男毆打。

涉事的中國深圳市水潤天下健康飲用水科技股份有限公司（下稱水潤天下）於10月28日回應稱，事件經報道後，公司已讓律師介入事件，具體情況可向警方了解。

律師事務所劉小前律師對案件則表示，公司和員工雙方均應履行合約中約定的義務，如公司與員工有意對勞動合同內容進行變更，應當按照勞動合同法相關規定，雙方協商一致，採用書面形式變更勞動合同約定的內容。

數據顯示，水潤天下近年營收、利潤不佳，職工薪酬下降。據天眼查信息，水潤天下目前總市值人民幣2.91億元，惟據水潤天下此前披露的2019年年度報告顯示，該公司該年營業收入同比下降19.19%，淨利潤同比減少74.70%。另該公司2020年第二季度淨利潤為-人民幣170.34萬元。上述報告中還提到，公司的管理費用同比減少21.05%，主要是因職工薪酬和中介費用下降較多。

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文章授權轉載自《香港01》