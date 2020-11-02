天津塌橋 專家：更換橋枕一般不會致坍塌

1日上午9時左右，天津市濱海新區天津港散貨物流加工區一跨河鐵路橋，在更換橋枕過程中發生坍塌，事故共致7人死亡、5人受傷，傷亡人員來自天津、山東、內蒙古等地。隨後，施工方現場有關負責人被警方控制。

據紅星新聞引述一名業內專家稱，橋枕是鐵路明橋面中用以直接支承鋼軌的方木，一般更換橋枕是在橋面上進行，是不會導致橋坍塌，「目前不知道事故具體原因，有待相關部門進一步調查。」

一名居住在事發地附近的女士表示：「不久前還在那個橋上玩過，沒覺得有甚麼問題」，又指該處人煙稀少，主要供火車經過使用，很少有人在此處逗留；因事發時未在現場，她並不清楚坍塌時的具體經過。

值得注意的是，2018年5月4日，事故的施工方天津南環鐵路維修有限責任公司曾因「不落實單位內部治安保衛措施」 被當地公交分局予以行政處罰。據企業資訊平台「天眼查」顯示，該公司成立於2003年7月，註冊資本為500萬人民幣，經營範圍包括鐵路綜合設施及建築物維修、大修和鐵路綜合設施及建築物修繕等。

1日上午9時左右，天津市濱海新區天津港散貨物流加工區一跨河鐵路橋在維修施工過程中發生坍塌，橋樑長30餘米，部分施工人員被壓。根據天津濱海新區發布的通報，事故共造成7人死亡、5人受傷。