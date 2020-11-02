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麗江古城銀器店套路被戳穿 店員反罵遊客：垃圾 沒錢別來逛
內地男子吳華（化名）周日（11月1日）與友人到雲南省麗江市古城景區旅遊期間，光顧一間名為「寸氏銀莊」的銀器店，打算購買一款聲稱重量為177.5克的銀碗，惟付款時卻發現製造商在銀碗底部標示重量為145克，吳華當面提出質疑，詎料竟被反斥「垃圾，沒錢別來逛」；當局其後介入調查，強調會對涉事銀器店作出停業整改。
吳華表示，當日路過銀器店「由於我平時比較喜歡玉器和銀器，就隨便進去看看」；及後他看上了一款銀碗，店方聲稱其重量為177.5克，經過討價還價，吳華決定以1200元人民幣（約1390港元）買下心頭好。然而，當他準備付款之際，竟發現製造商在銀碗底部標示重量為145克，吳華當面提出質疑，店方卻不斷反罵「囉哩囉唆的，一個大男人，這樣賣給你你不要，那樣賣給你你又不要。沒錢就別來逛，垃圾！」
吳華其後前往附近另一銀器店詢問店東「為何銀碗秤重與碗底標示的不同」，對方解釋銀碗裡面還有一個隔熱層，那是不計算重量的，「但你賣的時候是按（碗底標注重量）算，而不是按秤的重量算。」
吳華向當局投訴，世界文化遺產麗江古城保護管理局表示，經調查後發現涉事銀器店的老闆在經營過程中存在不文明行為，存在所售商品標記重量與稱重重量不一致的情況，老闆已主動向事主致歉，而該店將被列入黑名單，在區內的大螢幕上進行公示。
不少網民留言批評涉事店方經營手法惡劣，「這種店是怎麼開下來的，市場監督管理部門存在嗎？」、「缺斤少兩沒誠信，罵人無理還得瑟！活該被停業整頓」、「人家都是贏得陌生人的信任，你卻是要想方法騙人」。
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文章授權轉載自《香港01》
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