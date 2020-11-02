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天津鐵路塌橋 最少七死五傷

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
天津一鐵路橋梁發生坍塌事故。（新華社）
天津一鐵路橋梁發生坍塌事故。（新華社）

一日上午九時許，天津南環鐵路維修有限公司在南環鐵路橋梁維修過程中發生坍塌事故，至少造成七死五傷。坍塌事故施工方現場有關負責人已被公安機關控制，事故原因正在調查中。

星島日報報導，事故發生在臨港鐵路K4+300公尺處。新華社稱，在現場看到，工地上一輛挖掘機翻倒。現場一名工程施工人員說，鐵路橋梁長三十多公尺。事故發生時，施工人員在進行橋梁枕木維修作業。

事故發生後，天津市立即組織公安、消防、應急、衛健等相關部門在現場開展緊急救援。當地消防救援力量一百九十二人攜帶十條搜救犬趕赴現場救援。

據悉，傷亡人員來自天津、山東、內蒙古等地。在事故現場，救援人員派出水下機器人、蛙人等進入水下確定被困人員位置進行救援。

事故發生後，傷亡人員被緊急送到天津市泰達醫院等地進行搶救。應急管理部高層、天津市委書記李鴻忠、市長廖國勳等趕到現場，強調要把人員搜救工作擺在第一位。

事故 公安 內蒙古

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