天津鐵路塌橋 最少七死五傷

為了讓山區女孩能夠走出大山，張桂梅曾像「乞討」一樣地籌錢，建立大陸第一所免費女子高中，改寫上千女孩命運，自己卻一身病痛。最近，她因一句話成了爭議性人物。起因是她培養的一名女孩，大學畢業後卻做了全職太太，回學校捐款時遭張桂梅拒絶，對她說「滾出去」，「女人要靠自己，不能就靠男人」。

2020-11-02 04:47