聽新聞
test
0:00 / 0:00

翻山越嶺找咖啡 尋豆師的探險

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
2020中關村論壇日前在北京舉行，會場內展示的一台咖啡機器人正在製作手沖咖啡，吸引參會者關注。（中新社）
2020中關村論壇日前在北京舉行，會場內展示的一台咖啡機器人正在製作手沖咖啡，吸引參會者關注。（中新社）

許國明咖啡店裡用的每一顆咖啡豆，都是許國明自己尋來的。「在咖啡產季裡深入赤道附近的咖啡莊園或農場，尋找並購買高質量咖啡豆的人，就是咖啡尋豆師。」許國明說。

新華社報導，許國明今年55歲，他所經營的咖啡店位於山東省青島市。今年「十一」假期，店裡每天賣出約200杯手沖咖啡，慕名而來的人有的為了喝咖啡，有的為了聽尋豆師的故事。

從2010年起，許國明每年年初都會去尋找新的豆子。「咖啡樹多生長在熱帶高海拔地區，豆種、土壤、水源、光照……自然條件的細微差異都會導致咖啡豆風味迥異，更不用說人工培育方法和後期處理的影響，同一棵咖啡樹今年產的豆子都有可能和去年不是一個味。」許國明說。

進入咖啡莊園的人不能佩戴、使用任何有氣味的物品。尋豆，要用最原始的方法，先聞，用熱水沖泡，再聞，然後用杯測勺舀一口，嘬吸，讓咖啡霧化於口腔。

「感受到什麼就記下來，比如酸、甜、苦、醇，或是嘗到了玫瑰、柑橘、檸檬皮、草莓等風味，味覺、嗅覺、想像力都要調動起來。」許國明說。

「選豆的標準很嚴苛但也很主觀。有的咖啡豆我覺得有股木頭渣味，可別人也許會喜歡。我尋豆的動力，是我對咖啡豆有旺盛的好奇心。」許國明說。

每一次翻山越嶺，都是一場探險。截至目前，許國明去過四五百個咖啡農場，在他的「尋寶地圖」上，哥斯大黎加和巴拿馬是每年必須拜訪的地方。

咖啡豆常以產地、莊園、處理法三個要素命名，而浪漫的尋豆師會給尋來的豆子起新名字。「有天晚上，我在收豆時看到了成片的螢火蟲，索性就把那款豆子起名為螢火蟲。」許國明說。

隨著生活水平提高，愈來愈多人有興致和耐心品嘗咖啡，咖啡的世界裡也多了尋豆師、杯測師、烘豆師、咖啡師等專業角色，他們從上游到下游接力傳遞咖啡的魅力。「尋來尋去，其實最好的咖啡就是適合自己的咖啡。」許國明說。

咖啡 螢火蟲 巴拿馬

延伸閱讀

彰化員林又多了美麗地標銅雕舞鶴 企業家：希望城市更美麗

影／機械設備廠老闆斜槓考16張證照 創精品咖啡

路跑小品／世界咖啡節 來一場咖啡早餐跑

全聯「星巴克咖啡」價格不到百元 內行人曝：這種人最適合喝

相關新聞

三峽大壩驗收 官方稱運行良好

儘管三峽大壩興建前後爭議不斷，外界對該工程的防洪、航運效益和移民、生態保護等問題，存在諸多看法，大陸官方昨天正式認證三峽...

南昌飛行大會 C919客機首演

中國大陸國產大飛機C919於10月31日亮相2020南昌飛行大會，在南昌瑤湖機場進行飛行表演，這是C919首次在航展上進...

湖南種茶 台灣古先生奪大獎

「這是湖南海拔最高、生態最好的一個高山茶園，茶苗是從台灣引進的『軟枝烏龍』，遵循台灣的製茶工藝，產出的茶香氣更揚、口感更...

雙11鐵路運輸 長三角估增28%

大陸鐵路「雙11」電商黃金周運輸1日啟動，今年的運輸期限從往年的10天延長為20天。與去年相比，預計今年長三角鐵路投入運...

田灣核電 德陽造5號機組測試優異

由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）研製的田灣核電站5號汽輪機組，近日順利完成滿功率連續運行考核，並完成性能...

紀錄80年前北京日常 中文譯本問世

近期，一本由一位老北京人80年前寫就的漢學名著得以以中文版本與讀者見面，這本回譯後名曰「旗人風華：一個老北京人的生命周期...

翻山越嶺找咖啡 尋豆師的探險

許國明咖啡店裡用的每一顆咖啡豆，都是許國明自己尋來的。「在咖啡產季裡深入赤道附近的咖啡莊園或農場，尋找並購買高質量咖啡豆...

封城還是戰爭前奏？ 陸下令研擬家庭緊急物資儲備建議清單

中國國家發改委近日公布一份「擴內需促消費」方案，要求各地「在秋冬季推出全國家庭應急物資儲備建議清單」，引發網友議論。有人...

天津濱海新區南環鐵路橋坍塌 釀7死5傷

中國大陸天津市濱海新區南環鐵路橋梁今天在維修時發生坍塌。據天津市濱海新區政府官方微博，截至傍晚近6時，現場救援基本結束，...

交往2年分手！男子提告「追討367萬」她傻眼：我付出了貞潔

大陸一名男子為追求心儀女生，不惜砸重金來討對方歡心，結果相愛2年便以分手收場，沒想到男子後來告上法院，要求對方歸還交往期間贈送的86萬人民幣（約新台幣367萬），讓女子不滿地說「我付出的青春和貞潔又算什麼」。

恐腸穿孔！男童吞123顆磁珠 醫師花4小時夾出

貴州醫科大學附屬醫院日前接診一位小病人，在他的肚子裡發現100多顆磁珠，趕緊用內鏡花了四個多小時將磁珠一一取出。醫師表示...

河南博士被境外組織「策反」 提供「核資料」被逮

劉欣(化名)，河南省平頂山市一家企業的技術人員，擁有博士學歷的他在單位工作游刃有餘，月工資萬餘元在當地也屬高收入。讓人沒...

熱門新聞

封城還是戰爭前奏？ 陸下令研擬家庭緊急物資儲備建議清單

「雙陰證明」太難！ 海外中國人放棄返鄉

交往2年分手！男子提告「追討367萬」她傻眼：我付出了貞潔

華為去美化 擬建無美國技術晶片廠

全部表現優秀也不例外！ 華為這類型主管每年10%末位淘汰

央視「最美國臉」主播消失半年 遭爆被查與孫力軍關係

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。