翻山越嶺找咖啡 尋豆師的探險

許國明咖啡店裡用的每一顆咖啡豆，都是許國明自己尋來的。「在咖啡產季裡深入赤道附近的咖啡莊園或農場，尋找並購買高質量咖啡豆的人，就是咖啡尋豆師。」許國明說。

新華社報導，許國明今年55歲，他所經營的咖啡店位於山東省青島市。今年「十一」假期，店裡每天賣出約200杯手沖咖啡，慕名而來的人有的為了喝咖啡，有的為了聽尋豆師的故事。

從2010年起，許國明每年年初都會去尋找新的豆子。「咖啡樹多生長在熱帶高海拔地區，豆種、土壤、水源、光照……自然條件的細微差異都會導致咖啡豆風味迥異，更不用說人工培育方法和後期處理的影響，同一棵咖啡樹今年產的豆子都有可能和去年不是一個味。」許國明說。

進入咖啡莊園的人不能佩戴、使用任何有氣味的物品。尋豆，要用最原始的方法，先聞，用熱水沖泡，再聞，然後用杯測勺舀一口，嘬吸，讓咖啡霧化於口腔。

「感受到什麼就記下來，比如酸、甜、苦、醇，或是嘗到了玫瑰、柑橘、檸檬皮、草莓等風味，味覺、嗅覺、想像力都要調動起來。」許國明說。

「選豆的標準很嚴苛但也很主觀。有的咖啡豆我覺得有股木頭渣味，可別人也許會喜歡。我尋豆的動力，是我對咖啡豆有旺盛的好奇心。」許國明說。

每一次翻山越嶺，都是一場探險。截至目前，許國明去過四五百個咖啡農場，在他的「尋寶地圖」上，哥斯大黎加和巴拿馬是每年必須拜訪的地方。

咖啡豆常以產地、莊園、處理法三個要素命名，而浪漫的尋豆師會給尋來的豆子起新名字。「有天晚上，我在收豆時看到了成片的螢火蟲，索性就把那款豆子起名為螢火蟲。」許國明說。

隨著生活水平提高，愈來愈多人有興致和耐心品嘗咖啡，咖啡的世界裡也多了尋豆師、杯測師、烘豆師、咖啡師等專業角色，他們從上游到下游接力傳遞咖啡的魅力。「尋來尋去，其實最好的咖啡就是適合自己的咖啡。」許國明說。