紀錄80年前北京日常 中文譯本問世

近期，一本由一位老北京人80年前寫就的漢學名著得以以中文版本與讀者見面，這本回譯後名曰「旗人風華：一個老北京人的生命周期」的舊作，一直以來被認為是外國研究北京民俗的必備書籍。

中新社報導，北京社會科學院文化所研究員季劍青介紹，1939至1940年間，北平的一份英文報紙「北平時事日報」上，連載了一部題為「小吳歷險記」（英文直譯）的故事，通過虛構的主人公小吳的經歷，生動地描述了北平市民的生活習俗。

「這一系列文章的作者是羅信耀先生」。關於他生平經歷的材料不多，羅信耀先生是滿族人，主要從事英語翻譯工作。1932年曾去美國，後結識埃德加·斯諾並協助其工作。

因為反響頗佳，當年羅信耀關於「小吳」的文章邊連載，邊結集，1940年、1941年出版單行本（分為第一集和第二集），英文版一出，當年內就有了日文譯本，1941年出版的日文譯本題名「北京的市民」，1943年「續北京的市民」出版。

該書日譯本被很多中日比較的學者在論文中引用。然而這本被認為是外國研究北京民俗的必備書籍，一直以來卻未能有中文版本。直到70年後，羅信耀之子、翻譯家羅進德先生根據初版和日文本相對照，花了十餘年，將本書回譯出來，於近日出版。

在「旗人風華：一個老北京人的生命周期」中，羅信耀仿馬克‧吐溫的小說筆法，虛構了禮士胡同的吳家三代，描寫了北京民俗的方方面面。

這本舊作在文體上頗為新穎，似小說，似紀實，記述看似平淡，卻蘊涵著值得細細體會的生活滋味，讀者從其中對日常的點滴記述中既可讀出當時北京和北京人的性格氣質，亦能窺見當時的特殊社會背景。

季劍青認為，「旗人風華：一個老北京人的生命周期」帶著分析和批判眼光對於當年的北京風俗進行了完整且珍貴的記錄，兼具文學與史料價值。