南昌飛行大會 C919客機首演

中國大陸國產大飛機C919於10月31日亮相2020南昌飛行大會，在南昌瑤湖機場進行飛行表演，這是C919首次在航展上進行飛行表演。

香港中通社報導，飛行大會現場，中國商飛正在開展試飛任務的C919大型客機備受矚目，其垂尾、駕駛艙內還安裝了專業攝像設備，相關影像實時在現場螢幕展播，讓觀眾可近距離、多角度欣賞大陸國產大型客機C919的飛行姿態。

根據中國商飛官網介紹，C919大型客機是中國大陸按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，有158-168座，航程4075-5555公里，2015年11月完成總裝下線，2017年5月成功首飛。目前，C919大型客機的6架試飛飛機已全部投入取證試飛工作，並已累計簽約28家客戶815架訂單。

此外，由中國航空工業洪都生產製造的L15、初教6，航空工業昌飛生產製造的AC311、AC311A，中國商飛公司生產製造的ARJ21等飛機進行動態展示。此外「動力三角翼」、「阿若拉」、「閃電」、「空中寶馬」等知名飛行表演隊，將為觀眾帶來精彩紛呈的特技飛行表演。

據介紹，大會靜態展示的飛機近百架，包括C919、AJR21、西銳SR-20，以及鑽石、派珀小型通航飛機等國際知名民機，萊奧納多、貝爾等國際主流品牌直升機。

2020南昌飛行大會由南昌市政府主辦，主題是「江西飛機飛起來」。大會飛行表演、航空飛行器及航空企業靜態展示等活動，於10月31日至11月1日進行。