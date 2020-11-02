聽新聞
test
0:00 / 0:00
田灣核電 德陽造5號機組測試優異
由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）研製的田灣核電站5號汽輪機組，近日順利完成滿功率連續運行考核，並完成性能考核子試驗，具備商運條件。權威機構測試結果顯示，機組性能指標顯著優於合同保證值，標誌「德陽造」百萬千瓦等級核電汽輪機性能續保持行業領先。
田灣核電站在江蘇省連雲港市連雲區田灣核電基地，共規劃建設8台百萬千瓦核電機組，總裝機容量可達800－1000萬千瓦，年發電600－700億千瓦時，產值250億元人民幣以上。全面建成後，將形成大陸又一個大型核能源基地，將為江蘇省乃至大陸華東地區的經濟騰飛和社會可持續發展作出重大貢獻。
「東汽」總部在四川德陽，負責設計製造田灣核電站5號、6號汽輪機組，採用大陸二代改進型百萬千瓦級壓水堆核電技術，為四缸六排汽半轉速核電汽輪機，不僅滿足國際現行的核安全和輻射安全標準要求，而且安全性優於當前世界上正在運行的大部分核電機組。今年以來，面對新冠肺炎疫情影響，「東汽」上下齊心協力，保障了機組非核沖轉、帶核沖轉等重大節點順利完成。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言