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田灣核電 德陽造5號機組測試優異

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
「德陽造」百萬千瓦等級核電汽輪機性能繼續保持行業領先，圖為田灣核電汽輪機組。圖／本報四川德陽傳真
「德陽造」百萬千瓦等級核電汽輪機性能繼續保持行業領先，圖為田灣核電汽輪機組。圖／本報四川德陽傳真

由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）研製的田灣核電站5號汽輪機組，近日順利完成滿功率連續運行考核，並完成性能考核子試驗，具備商運條件。權威機構測試結果顯示，機組性能指標顯著優於合同保證值，標誌「德陽造」百萬千瓦等級核電汽輪機性能續保持行業領先。

田灣核電站在江蘇省連雲港市連雲區田灣核電基地，共規劃建設8台百萬千瓦核電機組，總裝機容量可達800－1000萬千瓦，年發電600－700億千瓦時，產值250億元人民幣以上。全面建成後，將形成大陸又一個大型核能源基地，將為江蘇省乃至大陸華東地區的經濟騰飛和社會可持續發展作出重大貢獻。

「東汽」總部在四川德陽，負責設計製造田灣核電站5號、6號汽輪機組，採用大陸二代改進型百萬千瓦級壓水堆核電技術，為四缸六排汽半轉速核電汽輪機，不僅滿足國際現行的核安全和輻射安全標準要求，而且安全性優於當前世界上正在運行的大部分核電機組。今年以來，面對新冠肺炎疫情影響，「東汽」上下齊心協力，保障了機組非核沖轉、帶核沖轉等重大節點順利完成。

核電 新冠肺炎 疫情

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