湖南種茶 台灣古先生奪大獎

「這是湖南海拔最高、生態最好的一個高山茶園，茶苗是從台灣引進的『軟枝烏龍』，遵循台灣的製茶工藝，產出的茶香氣更揚、口感更好。」70歲的古勝潭在位於湖南省炎陵縣平均海拔1650公尺的龜龍窩高山茶園裡忙碌著，不時有客人來訪，這位說話溫柔的台灣人，細數腳下這片土地的魅力。

中新社報導，古勝潭已在龜龍窩耕耘23年。在炎陵縣，「台灣古先生」的名號很響。古勝潭是台中縣人，到大陸前，他在台中經營80畝果園和年產量達20萬隻雞的養殖場，是當地最早富起來的農民之一。

1997年，古勝潭與合夥人凑了400萬元（人民幣，下同）到炎陵投資。他一眼相中海拔高的龜龍窩，種植當時台灣最暢銷的高山水果—新世紀梨。

然而，深山的高寒多雨，不是將從台灣引種的梨樹凍壞就是將花苞或幼果全部打落，直到第五年仍顆粒無收，一同來投資的三位台商都無奈撤資了。

「說沒想過放棄是假，但對這片土地有了感情，捨不得也不甘心。古勝潭留了下來。他拿出所有積蓄，回台灣東拼西凑，在請教專家後，決定引進台灣軟枝烏龍茶樹，改種茶。

從2004年的40畝到如今1450畝，古勝潭一點點擴大種植面積。常年雲霧繚繞、中性偏酸的有機土壤等種植環境和台灣製茶工藝造就茶葉的高品質。2010年茶園首次收穫800公斤茶，榮獲首屆「中國國飲杯」特等獎。

在龜龍窩這些年，古勝潭與村民們建立了深厚的友誼。在他的影響下，龜龍窩附近一些村民也開始種植軟枝烏龍茶樹。古勝潭不僅提供扡插茶樹苗，還義務指導村民們種茶、製茶，並承諾可回收鮮茶葉。採茶時節，茶園為100多個周邊村民提供就業機會。

每次回台灣，古勝潭都會帶上龜龍窩茶葉送親友。台灣實踐大學和台灣茶葉改良所的專家品嘗後，專程到茶園考察，並自願擔任推廣大使。他還多次從台灣請來專家，與湖南的專家技術交流，並為當地茶農授藝。

「通過交流實踐，台灣製茶工藝裡的『浪青』這道工序被湖南茶企添加到生產中。」古勝潭說，他會把兩岸茶業交流一直做下去，爭取讓龜龍窩成為兩岸茶業新技術的交流地和實驗園。