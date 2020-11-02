雙11鐵路運輸 長三角估增28%

大陸鐵路「雙11」電商黃金周運輸1日啟動，今年的運輸期限從往年的10天延長為20天。與去年相比，預計今年長三角鐵路投入運力同比增長約20%，運量同比增長28%左右。

中新社報導，自2016年以來，中國大陸鐵路部門已連續4年安排「雙11」電商黃金周運輸。在高鐵運力投入方面，長三角鐵路日均投放45列預留車廂高鐵動車組列車，每天可用於電商運輸的高鐵動車組列車達245列，方向覆蓋華東、華南、華中、西南、華北、東北等中國大陸大部分地區。

與往年不同的是，預計今年電商黃金周期間生鮮類產品運輸將有所增長，長三角鐵路將拓展「高鐵+電商+特色農副產品」服務，助力蘇州陽澄湖大閘蟹、寧波和溫嶺海鮮、台州黃岩蜜桔等特色電商產品快速送達。

為滿足大批量電商貨物運輸需要，長三角鐵路將投放普速旅客列車行李車102列、特快電商專列6列，日均可運送能力達900餘噸、同比增加約280噸。同時，中鐵快運公司運用部分普速列車行李車，首次投用具有自主知識產權的鐵路冷鏈快運箱，配套推出食品冷鏈「冷鮮達」及醫藥冷鏈「定溫達」、「定時達」等新產品，滿足特色生鮮農產品、醫藥試劑市場運輸需求。

「特別是今年10月18日起開行的浙廣X115/6次特快班列，每天在中國電商之鄉杭州和改革開放前沿城市廣州間對開，朝發夕至，整列運輸載重近300噸，等同30多輛9米6廂式貨運汽車的運量。」

中鐵快運公司運營總監兼上海分公司總經理黃健表示，電商黃金周期間，這趟特快班列將成為浙廣兩地電商物品鐵路批量運輸的主要方式。

「國內疫情防控形勢持續趨於穩定，曾經受疫情衝擊的各種消費業態已順利重啟，消費者累積的『補償性消費』也隨之爆發。」經濟學家宋清輝表示，疫情隔離期間催生出的大量新客戶，讓電商產業實現了較大規模的增長。未來，長三角乃至中國大陸的電商產業發展趨勢令人鼓舞，同時也需要大量供應鏈管理、直播運營等相關專業人才。