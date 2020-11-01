交往2年分手！男子提告「追討367萬」她傻眼：我付出了貞潔

大陸一名男子為追求心儀女生，不惜砸重金來討對方歡心，結果相愛2年便以分手收場，沒想到男子後來告上法院，要求對方歸還交往期間贈送的86萬人民幣（約新台幣367萬），讓女子不滿地說「我付出的青春和貞潔又算什麼」。

根據外媒報導，這對情侶談了2年的戀愛，交往期間男子大方贈送紅包，金額多為5000人民幣（約新台幣2.1萬）或1萬人民幣（約新台幣2.1萬），有時甚至高達11萬人民幣（約新台幣47萬），前後總共支出86萬人民幣（約新台幣367萬），此外，還送一台要價40萬人民幣（約新台幣170萬）的BMW供女方代步。

不過，兩人於去年（2019）10月分手後，男子馬上向對方討回之前贈送的錢財，由於雙方意見談不攏，男子一氣之下便告上法院，一審和二審法官皆認為這些金錢屬於「聘金」，女子按規定應當歸還。

女子26日接受媒體訪問表示，男子大她11歲，身高也不高，要不是對方有錢，肯定不會答應交往，而且金錢和汽車是對方心甘情願贈送，自己沒有要求或強迫，加上兩人並未訂婚也從未見過雙方家長，因此法院將這些錢財歸為「聘金」是不能接受的，最後甚至提到「我付出的青春和貞潔，這些又怎麼算呢」，並強調自己一定會再上訴。