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陸三峽工程完成整體竣工驗收 官方指運行良好
中國大陸水利部、國家發展改革委1日公布，三峽工程日前完成整體竣工驗收全部程序。根據驗收結論，三峽工程建設任務全面完成，工程質量滿足規程規範和設計要求、總體優良，運行持續保持良好狀態，防洪、發電、航運、水資源利用等綜合效益全面發揮。
綜合陸媒報導，監測表明，攔河大壩及洩洪消能、引水發電、通航及茅坪溪防護工程等主要建築物工作性態正常，機電系統及設備、金屬結構設備運行安全穩定。
防洪方面，從蓄水至2020年8月底，三峽水庫累計攔洪總量超過1800億立方公尺。2010年、2012年、2020年入庫最大洪峰均超過70000立方公尺每秒，經過水庫攔蓄，削減洪峰約40%，極大減輕了長江中下游地區防洪壓力。
發電方面，三峽電站是世界上總裝機容量最大的水電站，輸變電工程承擔著三峽電站全部機組電力送出任務。截至2020年8月底，三峽電站累計發電量達13541億千瓦時，有力支持了華東、華中、廣東等地區電力供應，成為中國重要的大型清潔能源生產基地。
航運方面，三峽工程顯著改善了川江航道通航條件，三峽船閘自2003年6月試通航以來，過閘貨運量快速增長，2011年首次突破1億噸，2019年達到1.46億噸。截至2020年8月底，累計過閘貨運量14.83億噸，有力推動了長江經濟帶發展。
水資源利用方面，三峽水庫每年枯水季節下泄流量提高到5500立方公尺每秒以上，為長江中下游補水200多億立方公尺，截至2020年8月底累計補水2267天，補水總量2894億立方公尺，改善了中下游地區生產、生活和生態用水條件。
三峽工程1992年獲得大陸全國人民代表大會批准建設，1994年正式動工興建，2003年6月1日下午開始蓄水發電，於2009年全部完工。
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