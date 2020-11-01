陸三峽工程完成整體竣工驗收 官方指運行良好

一個於今年2月開設的社交網站Twitter帳戶，以「西裝」、「制服」為主題，已多次上傳淫褻和不雅的照片及影片，當中包括香港警察、疑似內地執法部門的制服照片等，甚至有疑似身穿警察制服的男子口交之相片。香港警方表示，十分重視事件，已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進調查。

2020-10-31 14:01