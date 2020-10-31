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常熟農商銀行爆發集體肺結節 疑似與辦公環境有關

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
江蘇常熟農商銀行。圖／取自搜狐
江蘇常熟農商銀行。圖／取自搜狐

江蘇常熟農商銀行近日爆發「群體性肺結節事件」，截至29日，肺結節患病員工達106人，另有3名員工確診肺炎，現認為與辦公環境有關。常熟市政府成立專門工作小組，正安排醫療專家檢查。

綜合陸媒與港媒報導，江蘇常熟農商銀行金融科技總部人員從去年5月搬入新裝潢後的辦公室，接著有多名員工在體檢時發現肺部有結節。

去年5月常熟農商銀行金融科技總部人員搬入新裝潢的蘇州2.5產業園M3棟大樓，有員工提出，辦公室有異味。之後進行二次裝潢，裝潢修時間選擇在員工的工作日，令員工無法理解，辦公環境充斥濃烈刺鼻味。

今年6月銀行進行年度體檢，結果出爐後員工在第一時間沒有意識到這是集體性事件，認為是自身身體出現狀況。事件直到8月時，蘇州體檢機構愛康國賓進行體檢報告解讀，發現多名員工肺部有結節，事件才爆發。

8月底，一名叫做「喝茶的貓」的網民在網上發出「救命帖」。該網友指出，銀行一直把事情當作沒發生過，還安排醫生進行慰問洗腦。被檢查出有肺結節的員工一年前體檢身體都是正常的，認為事件與新裝潢的辦公室有關。

之後又有網友出來呼應，表示銀行安排講座給員工洗腦，表達肺結節是正常的，很多人都有，甚至有領導在會議上聲說，「希望家裡的事情不要傳出去，在家裡解決就好」。

常熟農商行作出回應，銀行於今年7月和9月分別進行了室內環境檢測，檢測項目均合格。銀行將成立專門工作小組，並聘請第三方機構對辦公環境進行第三次全面檢測。

常熟市政府則表示，常熟市高度重視，正安排蘇州、常熟兩級醫療專家對金融科技公司相關員工的體檢報告、數位化胸片及既往病史逐一檢查，給出診斷意見。

28日，常熟銀行股價暴跌9.84%。同日，一張名為「常熟農商銀行群體性肺結節事件」的截圖在微博上曝光，對該事件的時間線梳理，並附上員工的訴求，事件引發關注。

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