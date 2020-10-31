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山東安丘核酸檢測陽性豬肉外流 官方稱無人感染

中央社 / 台北31日電

據中國山東省安丘市通報，近日有15件COVID-19核酸檢測呈陽性的進口冷凍豬肉流入市面。獲報後，相關場所已全面消毒殺菌，接觸人員的核酸檢測均為陰性，官方已經著手調查與追究責任。

中國大陸近日傳出多起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土病例，疾控部門溯源指向進口冷凍肉品包裝上的病毒傳播，官方已對進口冷凍食品進行全面檢測與管控。

不過百密仍有一疏。山東省安丘市政府官方微博31日上午通報，有一批從巴西進口、外包裝抽檢核酸檢測呈陽性的冷凍豬肉，「不慎流入」當地的肉品批發零售中心，總共有15件。

通報稱，安丘市委疫情防控指揮部辦公室獲悉後，立即啟動應急預案，展開追溯、排查、檢測等工作，對相關環境全面進行核酸檢測和消毒殺菌，對相關接觸人員全部實行隔離觀察。

通報並稱，目前對於已經掌握的相關豬肉經營戶、外包裝廢品收購人員、物流運輸人員及其家人和市場全體人員、外部環境樣本全部進行了核酸與血清樣本雙檢測，結果均為陰性。

不過通報中並未說明，是否追回外流的15件冷凍肉品。

陸媒澎湃新聞報導，目前相關的檢測及調查工作仍在進行中，也將進一步追究責任。官方持續呼籲10月4日到6日間有到該零售中心的市民主動通報，並參與核酸檢測。

肉品

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