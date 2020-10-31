Twitter帳戶上傳制服不雅照 疑似穿警察制服男口交

一個於今年2月開設的社交網站Twitter帳戶，以「西裝」、「制服」為主題，已多次上傳淫褻和不雅的照片及影片，當中包括香港警察、疑似內地執法部門的制服照片等，甚至有疑似身穿警察制服的男子口交之相片。香港警方表示，十分重視事件，已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進調查。

該個名為「西裝制服の日常」的Twitter帳戶，曾發布部分涉及香港警察的文章及照片，包括一張由懲教署製作的警務人員白色恤衫，留言稱﹕「回去後就見套新制服放在我桌上」；疑似是位於香港西九龍交通行動基地職員入口的照片。而該帳戶亦曾發布有身穿懷疑是香港警察制服男子，進行一些淫褻和不雅的行為。警方指，已將事件交由網絡安全及科技罪案調查科跟進調查。

警方亦提醒市民，在網上發布淫褻物品可觸犯香港法例第390章《淫褻及不雅物品管制條例》，最高刑罰為罰款100萬，及入獄3年。

警方重申，網路的世界並不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分在現實世界用以防止罪行的法例，均適用於網路世界。

延伸閱讀：

警拘6男涉管有600段兒童色情影片 小學補習社負責人被捕

網上瘋傳疑似名校生性交短片 消息：警方接獲報案 網罪科跟進

文章授權轉載自《香港01》