幼稚園教小孩敬酒惹議「民族特色從小學開始教」

各處鄉村各處例，內地有些場合晚輩要向長輩敬酒，但幼稚園生就要學敬酒，會不會太早？日前貴州1間幼稚園讓小朋友體驗「苗年節」活動時，老師們讓小孩舉起酒杯學敬酒，事件引發爭議。當地教育局人員隨後解釋，當天小孩喝的只是清水，要「讓孩子從小知道我們的民族特色」。雖然有人認為孩子不應過早接觸敬酒文化，但不少網民指敬酒是傳統，酒桌文化不能斷代，反批評家長過敏。

10月23日，貴州西山縣一間幼稚園舉俗民俗活動「苗年節」時，老師教小孩們「舉杯敬酒」，小孩排排坐舉起酒杯，男孩和女孩分別穿上了有不同花紋的民族服飾，一旁有相信是老師的人在示範敬酒，又有小孩拿着酒杯唱歌給長輩聽等，引起爭議。

當地雷山縣教育局人員29日澄清，活動中小孩喝的只是清水，「怎可能讓孩子喝酒」，活動只是讓小孩從小認識民族特色，稱敬酒是對長輩和朋友表示尊重的方法，屬傳統習俗，當天家長們都參與了這活動。又透露當地每年10月至11月，都會有幼稚園搞苗年節慶祝活動，大家會擺長桌宴席。

雖然有家長質疑，過早讓孩子接觸喝酒文化是不必要，批評「孩子不需要任何場合來敬酒，18歲前不飲酒是常識」。然而，微博上許多網民都認為家長反應過大，指喝酒是禮儀一部分，甚至說「酒桌文化可不能斷代呀，娃娃開始抓嘛！」

延伸閱讀：

喝酒如喝油？台韓藝人戒酒減肥 營養師公開17款酒卡路里

醉後行為看你真實個性 喝酒後狂燥代表你自尊心很強？

文章授權轉載自《香港01》