人妻上交友軟體偷約遇「醜男」扒衣 打電話給老公求救

現在網路科技發達，許多人會利用交友軟體認識新朋友。日前，在中國河南省平頂山市一名人妻透過網路交友軟體認識男網友，兩人相識10天後相約旅館，女方當場看到男子長相與網路上的「照騙」相差甚遠，想先離開現場，卻突然被扒衣，情急之下只能傳訊跟丈夫求救。

綜合陸媒報導，兩人透過交友軟體認識，聊天曖昧10幾天後，便相約11日晚上到旅館見面。人妻說明，當時向老公隨便掰了個理由就出門，沒想到到旅館時，卻發現這名男子的長相與照片的差距實在是太大了，隨後便表示自己想回家，但男方卻卻一直不讓她走，甚至強行把她的衣服，與她發生關係。

「我喜歡他，他說他也喜歡我。他說想見我，我一看到他的真容，就不喜歡。我說想要回家，他就非弄我，扒我衣服」，人妻描述當時事發過程，情急之下只能將旅館位置跟大概情況傳訊給丈夫求救。對此，丈夫一接到電話後雖不滿妻子的行為，但也怕妻子因此出什麼事，便立刻報警。警方1小時內到場後，將正要逃跑的男網友抓住，依強制侵犯罪送辦。