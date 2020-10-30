男子翻牆看維基百科遭逮 浙江官方網上公告「行政處罰」

中國大陸在2018年時，官方開始全面禁止人民使用VPN（虛擬私人網路）「翻牆（突破網路長城管制）」，近日更出現民眾因翻牆遭「政府公告處罰」的案例。在今年10月24日時，一名翻牆瀏覽「維基百科」的大陸網友遭警方逮捕，「浙江政務服務網」更發布行政處罰公告，不過該公告目前已被刪除。

近日網上瘋傳一張擷圖，可看到「浙江政務服務網」釋出的公告指出，一名叫張韜的男子在2019上半年至2020年10月期間，通過「百度」搜尋到翻牆軟體「LANTERN」下載，並利用該軟體非法到「維基百科」查資料。

公告續指，張韜在10月24日被警方登門查獲，警方認為，張韜擅自非法使用手機翻牆軟體造訪國際網路，其行為已構成「擅自建立、使用非法定信道進行國際聯網」，依法應當給予行政處罰。根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第6條、第14條規定，決定以「當場訓誡」做為行政處罰，並責令其當場停止非法連接國際網絡。

消息一出，PTT也立刻炸鍋，有網友表示，他有向住在中國大陸的朋友求證消息，他的朋友認為真實度頗高，因為他朋友先前也被訓誡過，只是沒有被公告上網。

該網友也說，這可能是第一次「政府在網站上公告」，目前公告疑似受到媒體壓力而刪除，讓外界留下諸多疑問。

據悉，從今年開始至10月底，浙江省有超過70個人，因「翻牆」遭罰，但是去年一整年中，只有5起受到行政處罰的案例。

而根據《自由亞洲電台》指出，法國時評人王龍蒙表示，從這起案例中可看到，警方能準確定位公民的位置，顯示中共當局使用《1984》式的監控治國模式，而當翻牆成為一種罪時，中國就成為名副其實的「牆國」，藉此阻擋消息流通，再以國家宣傳手段洗腦人民，藉此鞏固政權。