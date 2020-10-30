快訊

土耳其愛琴海區6.6強震 多處建築倒塌

打臉國防部？ 漢翔稱外購教練機交機同國機國造

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子翻牆看維基百科遭逮 浙江官方網上公告「行政處罰」

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有大陸網友因翻牆到維基百科，遭「政府公告處罰」。圖擷自PTT
近日有大陸網友因翻牆到維基百科，遭「政府公告處罰」。圖擷自PTT

中國大陸在2018年時，官方開始全面禁止人民使用VPN（虛擬私人網路）「翻牆（突破網路長城管制）」，近日更出現民眾因翻牆遭「政府公告處罰」的案例。在今年10月24日時，一名翻牆瀏覽「維基百科」的大陸網友遭警方逮捕，「浙江政務服務網」更發布行政處罰公告，不過該公告目前已被刪除。

近日網上瘋傳一張擷圖，可看到「浙江政務服務網」釋出的公告指出，一名叫張韜的男子在2019上半年至2020年10月期間，通過「百度」搜尋到翻牆軟體「LANTERN」下載，並利用該軟體非法到「維基百科」查資料。

公告續指，張韜在10月24日被警方登門查獲，警方認為，張韜擅自非法使用手機翻牆軟體造訪國際網路，其行為已構成「擅自建立、使用非法定信道進行國際聯網」，依法應當給予行政處罰。根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第6條、第14條規定，決定以「當場訓誡」做為行政處罰，並責令其當場停止非法連接國際網絡。

消息一出，PTT也立刻炸鍋，有網友表示，他有向住在中國大陸的朋友求證消息，他的朋友認為真實度頗高，因為他朋友先前也被訓誡過，只是沒有被公告上網。

該網友也說，這可能是第一次「政府在網站上公告」，目前公告疑似受到媒體壓力而刪除，讓外界留下諸多疑問。

據悉，從今年開始至10月底，浙江省有超過70個人，因「翻牆」遭罰，但是去年一整年中，只有5起受到行政處罰的案例。

而根據《自由亞洲電台》指出，法國時評人王龍蒙表示，從這起案例中可看到，警方能準確定位公民的位置，顯示中共當局使用《1984》式的監控治國模式，而當翻牆成為一種罪時，中國就成為名副其實的「牆國」，藉此阻擋消息流通，再以國家宣傳手段洗腦人民，藉此鞏固政權。

公告現在已被刪除。圖擷自「浙江政務服務網」
公告現在已被刪除。圖擷自「浙江政務服務網」

維基百科 中共 PTT VPN

延伸閱讀

菜單註記「蛤蠣不含肉」他傻眼 網笑瘋：補充甲殼素啦！

慘遭毒手？百隻喵星人「昏迷」排排躺 真相曝光網笑翻：差點誤會

九份太美讓他想住下來 網友提2缺點勸退「會很累」

看似平凡！全家「香濃點心」被推爆 網跪求：拜託別停產

相關新聞

男子翻牆看維基百科遭逮 浙江官方網上公告「行政處罰」

中國大陸在2018年時，官方開始全面禁止人民使用VPN（虛擬私人網路）「翻牆（突破網路長城管制）」，近日更出現民眾因翻牆遭「政府公告處罰」的案例。在今年10月24日時，一名翻牆瀏覽「維基百科」的中國網友遭警方逮捕，「浙江政務服務網」更發布行政處罰公告，不過該公告目前已被刪除。

中共史上最長冤獄 江西男子獲破紀錄賠償2千多萬

陸媒報導，因為冤獄被關將近27年的江西男子張玉環，今天確定將獲賠人民幣496萬餘元（約新台幣2133萬元），這個金額已打...

外送員致電慘遭踢下樓狂毆頭 奧客：備註寫明到了敲門

四川省成都市溫江區一名馮姓的外賣速遞員本月15日晚接到一張訂單，雖然備註上寫著「不要打電話，到了敲門」，然而由於單上未有填寫清楚地址，馮男抵達後決定打電話確認，未料慘遭對方狂毆，導致腦顱損傷及右側膝蓋的半月板撕裂，所幸並無生命危險。

有條件辦理 我赴陸設學測考場

大考中心上周舉行一一○學年第一次高中英聽測驗，但受疫情影響，未設大陸考場惹議。教育部昨宣布，將前往大陸舉辦高中英聽第二次...

台商包機返粵 盼推春節防疫通道

經近兩個月申請流程，六十多名珠海與廣東台商，昨從桃園搭澳門航空班機抵達澳門。台商表示，明年農曆春節將至，希望台灣政府能妥...

楊惠姍發文 祈求菩薩分一點張毅的痛給她

金馬獎導演、琉璃工房創辦人張毅日前傳出病危消息，張毅的伴侶、影后楊惠姍29日傍晚透過琉璃工房臉書發表給琉璃工房夥伴的信說...

重慶患絕症土豪坐直升機撒3000萬人民幣瘋傳 警方說明來了

身患絕症的土豪對人生絕望，搭直升機在空中豪灑3000萬（人民幣，以下同）的視頻在網上沸沸揚揚一時後，重慶沙坪壩區警方解謎，原來是29歲男子...

太殘忍！媽媽男友施暴 撫順6歲童遭鐵鉗拔光牙

6歲的撫順女孩小雨（化名）是個乖巧的孩子，在父母離婚後，她跟著生母一同住在一位「叔叔」家。幾個月後，當生父佟先生再見到女...

返校捐款被校長張桂梅拒絕 「全職太太」考上教師

抱著孩子、帶著2000元回雲南麗江華坪女子高中捐款，卻因為「全職太太」身份被拒的黃付燕，被校長張桂梅罵「滾出去」之後，第...

秀「艷照」暴紅 中大使唱尼泊爾民歌 形象更親民

中國駐尼泊爾大使侯艷琪在發布推廣尼泊爾旅遊的「艷照」暴紅後，這回她唱起了尼泊爾民歌，與當地民眾共慶「德賽節」，不少尼泊爾...

中國大規模植林 減碳成果相當驚人

中國大規模造林的政策在減碳上發揮超乎預期的效果，近來1篇中國與英國跨國的研究報告顯示，中國近年來持續的大規模植林政策，約讓中國的碳吸收比外界想像還要多3成，最被低估的區域是中國的西南、東北部省分，如雲南、貴州與吉林省，不過專家表示，氣候變遷加劇下，中國的減碳仍會碰到很大挑戰。

大陸民眾翻牆看啥？ 就愛台灣政論節目

儘管築起一道道的防火牆，還是擋不住大陸民眾觀看台灣電視節目的決心。大陸民眾努力「翻牆」，只是為了好奇嗎？

熱門新聞

海南空姐帶機師回家偷吃 未婚夫怒搜保險套、床單液體證據對質

陸媒：15年後 大陸人均GDP將達4至6萬美元

李嘉誠投資失利 港首富換人

十九屆五中全會公報 港媒：涉台「字越少，事越大」

外送員致電慘遭踢下樓狂毆頭 奧客：備註寫明到了敲門

五中全會宣示科技自立 促進雙循環

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。