外送員致電慘遭踢下樓狂毆頭 奧客：備註寫明到了敲門

四川省成都市溫江區一名馮姓的外賣速遞員本月15日晚接到一張訂單，雖然備註上寫著「不要打電話，到了敲門」，然而由於單上未有填寫清楚地址，馮男抵達後決定打電話確認，未料慘遭對方狂毆，導致腦顱損傷及右側膝蓋的半月板撕裂，所幸並無生命危險。

事發於晚上8時許，馮男接到訂單後隨即前往溫江區柳城和平社區一間拌飯店取餐，然後駕車送至萬春路一棟住宅大廈5樓；他表示，雖然訂單的備註上寫著「不要打電話、到了敲門」，惟抵達後卻發現5樓有兩戶人家，他難以確定是哪一戶，遂致電下訂單的王姓顧客。

然而，王男開門後一直緊盯著馮男，並質問「你為什麼不敲門，還要給我打電話？」雙方繼而發生爭執，王男要求取消訂單，馮男於是轉身下樓，準備將食物送回店家，突然腿部被踹了一腳，重心不穩滾落4樓與5樓間梯間，王男更追上前狂毆其頭部。

馮男負傷自行前往醫院求診，經診斷後證實腦顱損傷及右側膝蓋半月板撕裂。據知情人士透露，事發當日王男正在家中打遊戲，對於外賣員多次致電感到非常焦躁，加上開門後覺得其態度欠佳，於是出手「教訓」。

警方事後拘捕王男，處以行政拘留7日及罰款300元人民幣（約新台幣1280元），同時強調若馮男的傷情鑑定結果為輕傷以上，將立刑事案件調查，追究王男的刑事責任。

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文章授權轉載自《香港01》