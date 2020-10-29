楊惠姍發文 祈求菩薩分一點張毅的痛給她

金馬獎導演、琉璃工房創辦人張毅日前傳出病危消息，張毅的伴侶、影后楊惠姍29日傍晚透過琉璃工房臉書發表給琉璃工房夥伴的信說明張毅現況。楊惠姍表示，張毅這兩年病得很辛苦，讓她心如刀割。楊惠姍說，她祈求菩薩能分一點張毅的痛給她，她也懇請琉璃工房的夥伴隨時遙寄祝福給張毅，她相信張毅都會聽到的。

楊惠姍全文如後：

各位應該已經聽說了執行長的狀況。

這兩年執行長病得很辛苦……不停的進出醫院……尤其這些日子以來，他因為先天免疫功能及腎的諸多問題，造成身軀經常腫脹而疼痛，在醫院裡躺在床上，全身插滿管子及針劑，兩臂已經找不到可以打針的地方……發著高燒，咳著血……無法細數的各種疾狀……

看著他仍然虛弱的、努力的寫著工房新作品的說明文、文案……吃力的用著腫脹幾乎已經提不起筆的手，認真用力的「練習簽名」，因為很多公文要等著他親簽……看著他的辛苦，我心如刀割……我祈求菩薩能不能分一點痛給我啊……

他一直不忍我辛苦……我在他耳邊告訴他，你就是我全部的世界，哪怕你是坐輪椅或躺床上，只要你不覺得那是所謂的不好的生活品質，只要你願意活著，我都會快樂的照顧你，在你身邊，很幸福的跟你過完後面的日子……

各位都是執行長最愛的夥伴，在他眼裡，你們都是他的孩子……現在爸爸生病了，但他仍然努力的跟病魔奮戰中，惠姍懇請你們不管在哪裡，什麼時候，每天隨時遙寄一下祝福，執行長會聽到的……衷心謝謝你們。

惠姍感恩各位