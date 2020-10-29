進口冷凍食品成疫情源頭 北京將實行掃碼管理

中國6月起接連爆發新冠肺炎本土疫情，官方調研指進口冷凍食品是傳播源頭後，首都北京市11月起將針對進口冷凍肉類、水產品實行電子掃碼統一管理，呼籲民眾拒買沒有登錄追溯平台的產品。

北京新發地批發市場6月爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土群聚疫情，最新發表的研究論文指出，傳播源頭極可能是進口的冷凍食品。此外，遼寧大連、山東青島本土疫情，經溯源也指向進口冷凍食品。

央視網報導，11月1日起，北京將推廣應用冷凍食品追溯平台，統一管理進口冷藏冷凍肉類、水產品。民眾在商場超市購買進口食品時，可以掃描電子追溯碼，查詢所購食品的相關資訊。

根據要求，北京進口冷凍食品生產經營單位，應透過微信或支付寶，到「北京冷鏈」APP完成用戶註冊，並從11月1日開始，上傳進口冷藏冷凍肉類或水產品的品種、規格、批次、產地、檢驗檢疫、流向等追溯資料。

報導引述一間電商平台北京生鮮倉庫負責人楊洋表示，進口商品首先須核對報關單，第二個是檢疫檢測報告，第三個是核酸證明。

他說，符合所有條件的冷凍食品才能卸車入庫，所有產品經過「北京冷鏈」平台，把相關資訊輸入進去之後，會生成「北京冷鏈」二維條碼。

北京市大興區市場監督管理局食品流通科科長王亞軍說，透過這個系統，能夠做到在北京銷售的進口肉品和冷凍水產品「來源可查，去向可追」。他呼籲在追溯平台上沒有資料的，應做到不購買、不銷售、不使用。