快訊

殉職飛官朱冠甍母淚崩 痛揭愛子曾曝「F-5早晚出問題」

檢體錯置！國台辦要我向江蘇台商道歉 指揮中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國大規模植林 減碳成果相當驚人

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
中國的植林政策比外界預期減碳的效果還要好，不過專家也提醒氣候變遷下要小心森林大火反過來使更多碳排放至大氣。（Photo byNithyasai.c on Wikimedia Commons under the C.C A-S Alike 4.0 International license）
中國的植林政策比外界預期減碳的效果還要好，不過專家也提醒氣候變遷下要小心森林大火反過來使更多碳排放至大氣。（Photo byNithyasai.c on Wikimedia Commons under the C.C A-S Alike 4.0 International license）

中國大規模造林的政策在減碳上發揮超乎預期的效果，近來1篇中國與英國跨國的研究報告顯示，中國近年來持續的大規模植林政策，約讓中國的碳吸收比外界想像還要多3成，最被低估的區域是中國的西南、東北部省分，如雲南、貴州與吉林省，不過專家表示，氣候變遷加劇下，中國的減碳仍會碰到很大挑戰。

根據《英國廣播公司》報導，此篇研究主要由中國科學院與英國愛丁堡大學聯合進行，經過地面與衛星監測，他們發現中國東北部與西南部的造林吸收碳效果比以前預估的還要高35%。中國目前是世界上碳排最多的國家（28%），不過之前中國國家主席習近平在聯合國大會演說中宣示中國要在2060年達成碳中和的目標。

雖然習近平並未清楚說明中國要怎麼做，但除了減少石化燃料應用外，也要想辦法讓更多碳回歸「碳庫（如森林、深海）」儲存，中科院大氣物理所教授、論文共同作者之一的劉怡（音譯）受訪時表示，如果習近平要達成2060碳中和的目標，在能源生產與永續碳庫上都要做出很大改變。

此篇論文刊登在自然科學界最頂尖的期刊《自然雜誌》上，中國近年來因為沙漠化嚴重，政府透過大規模植林希望降低沙漠化與森林衰退的現象，並同時利用植林發展造紙工業，此篇研究則觀察到這些新造的森林，以中國西南部為例，就可以吸收3.5億噸的碳，這是中國約31.5%的碳庫存量，而東北部森林則可多吸收4.5%的量。

不過英國的氣候諮詢組織「能源與氣候情報部門」的科學家布雷克表示，雖然可以從此篇研究中更清楚瞭解中國的碳循環狀況，不過這不代表中國、或是人類可以在之後順利達成碳中和的目標，而且以加州、澳洲與俄國的森林大火頻率增加來看，氣候變遷對森林的衝擊已逐漸浮現，人類無法太過樂觀。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

兩岸如何發展 國際媒體「看法不同」

習近平韓戰談話 慘遭韓國外長防長打臉

中共再談「習思想」 被指為2022年後習近平續掌權鋪路

傳「經濟國師」鄭永年連署將清華大學改名「習近平大學」 網友熱議

相關新聞

返校捐款被校長張桂梅拒絕 「全職太太」考上教師

抱著孩子、帶著2000元回雲南麗江華坪女子高中捐款，卻因為「全職太太」身份被拒的黃付燕，被校長張桂梅罵「滾出去」之後，第...

秀「艷照」暴紅 中大使唱尼泊爾民歌 形象更親民

中國駐尼泊爾大使侯艷琪在發布推廣尼泊爾旅遊的「艷照」暴紅後，這回她唱起了尼泊爾民歌，與當地民眾共慶「德賽節」，不少尼泊爾...

中國大規模植林 減碳成果相當驚人

中國大規模造林的政策在減碳上發揮超乎預期的效果，近來1篇中國與英國跨國的研究報告顯示，中國近年來持續的大規模植林政策，約讓中國的碳吸收比外界想像還要多3成，最被低估的區域是中國的西南、東北部省分，如雲南、貴州與吉林省，不過專家表示，氣候變遷加劇下，中國的減碳仍會碰到很大挑戰。

大陸民眾翻牆看啥？ 就愛台灣政論節目

儘管築起一道道的防火牆，還是擋不住大陸民眾觀看台灣電視節目的決心。大陸民眾努力「翻牆」，只是為了好奇嗎？

湖南長沙／「黃興故居」典型清代江南民居 追思功績緬懷開國元勛

中華民國開國元勳、「八指將軍」黃興，湖南省長沙府善化縣高塘鄉（今長沙縣黃興鎮涼塘）人。其故居位於長沙縣黃興鎮，始建於清同治三年（另一說為同治元年），是一座典型的清代湖南民居。

湖南長沙／湖南辛亥革命人物紀念館 展示湘籍志士重要事蹟

在推翻滿清辛亥革命，以及反對袁世凱稱帝，護國軍起義等一連串近代歷史進程中，諸多湖南籍的仁人志士扮演了重要角色。2015年，黃興故居後花園建成湖南辛亥革命人物紀念館，集中展示了湘籍人士在辛亥革命中發揮的作用，和他們從事革命活動的相關事蹟。

湖南長沙／八指將軍黃興 與孫中山並稱「孫黃」

說起推翻滿清帝制，建立中華民國的過程，除了孫中山外，黃興也扮演了重要角色，他與孫中山並稱「孫黃」。尤其，黃興多次親自率領革命黨人起義，出生入死，衝峰陷陣；在三二九廣州起義時，被清軍流彈打斷兩根手指，故有「八指將軍」的稱號。

廣角鏡／布達拉宮「年度美容」

近日，拉薩布達拉宮開始進行粉刷維護。為使經過一年日曬雨淋的紅牆白壁保持鮮亮光彩，每年秋冬交替時節，布達拉宮管理處都要組織...

黃浦江 第13座越江大橋通車

10月28日，上海昆陽路越江大橋（即閔浦三橋）主線建成並開放交通，這是上海黃浦江上第13座越江大橋，標誌著閔浦二橋和松浦...

江西最大集裝箱碼頭 開港營運

28日上午，隨著滿載集裝箱的九江紅光國際港第3號泊位第一艘貨運輪渡鳴笛出港，通過長江運往江蘇南通港，標誌著江西省投資規模...

抗疫美人配英雄？ 大內宣翻車

一名官媒大肆頌揚的勇敢抗疫廿四歲女護士，日前一個人挑翻了大陸所有宣傳機構。「最美逆行者」在一連串謊言被戳穿後，變成大陸官...

網路直播高額打賞將被限制 大陸網友紛紛支持

近年來網路直播興起，主播靠著禮物打賞賺了不少錢，但是也出現未成年人高額打賞的問題。陸媒報導，大陸將對網路直播高額打賞予以...

熱門新聞

任正非：華為遇到困難 「設計的晶片大陸還造不出」

華為的痛…任正非老實說 「我們設計的晶片 國內做不出來」

大陸造全球最大貨櫃輪交船 體長超過航空母艦

奪東沙舉手之勞 胡錫進威脅拿下外島震懾台灣

台灣錯置台商檢體 國台辦：不是第一次了！

胡錫進證實 大陸5名「獵狐」人員在美國被捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。