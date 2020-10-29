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江西最大集裝箱碼頭 開港營運

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
28日，九江紅光國際港第3號泊位第一艘貨運輪渡——印有江西省港口集團集裝箱鳴笛出港，標誌著江西省投資規模最大、建設標準最高、吞吐能力最強的集裝箱專用碼頭—九江紅光國際港正式開港運營。（中新社）
28日，九江紅光國際港第3號泊位第一艘貨運輪渡——印有江西省港口集團集裝箱鳴笛出港，標誌著江西省投資規模最大、建設標準最高、吞吐能力最強的集裝箱專用碼頭—九江紅光國際港正式開港運營。（中新社）

28日上午，隨著滿載集裝箱的九江紅光國際港第3號泊位第一艘貨運輪渡鳴笛出港，通過長江運往江蘇南通港，標誌著江西省投資規模最大、建設標準最高、吞吐能力最強的集裝箱專用碼頭—九江紅光國際港正式開港運營。

據中新社報導，九江紅光國際港位於長江中下游的江西省九江市彭澤縣澎湖灣工業區內。該項目共分三期建設，其中項目一期總投資11.89億元人民幣，占地面積508畝，岸線總長572公尺，建有4個5000噸級集裝箱泊位，最大縱深638公尺，設計年吞吐量65萬TEU（國際標準箱單位），實行外貿與內貿有效隔離，商檢、邊防、海關進駐一體化通關，為大陸國家一類口岸。

江西省港口集團黨委副書記、副董事長、總經理彭東領介紹說，九江紅光國際港是目前江西省投資規模最大、建設標準最高、吞吐能力最強的集裝箱碼頭，也是江西全省第一個按照一類口岸標準建設的集裝箱專用碼頭、第一個採用遠程操控吊裝堆放集裝箱的智慧碼頭。

江西省交通運輸廳廳長王愛和表示，九江紅光國際港建成運營後，將承載大物流集散、大產業集聚、大商貿往來等多項功能，助力九江加快形成鐵水聯運、江海直達走廊，構建水陸轉運中心，為推動江西全省沿江沿港開放開發和經濟高質量跨越式發展，提供堅強的水運保障。

碼頭 人民幣 海關

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