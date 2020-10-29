黃浦江 第13座越江大橋通車

10月28日，上海昆陽路越江大橋（即閔浦三橋）主線建成並開放交通，這是上海黃浦江上第13座越江大橋，標誌著閔浦二橋和松浦大橋之間長達10公里浦江岸線無越江通道的交通壁壘成為歷史。

據中新社報導，昆陽路越江大橋作為黃浦江上「最年輕」的成員，在建設上創造了多個新紀錄。該橋在黃浦江中心設墩，每根鋼管樁長度達70公尺，竪起時相當於25層樓的高度，重量達60噸。70根70公尺長的主墩鋼管樁沉樁時總錘擊數高達35萬次，創造了上海市內河航道橋梁樁基深度和難度的新紀錄。

和之前的越江大橋不同，昆陽路越江大橋引橋採用橋梁全預制裝配技術進行建造，大橋各類構件先在工廠內進行預制，運至現場後再進行拼裝，這也是該工藝首次在跨江大橋中應用。

昆陽路越江大橋還是一座能「走」的大橋，設計初期便考慮到人與非機動車通行過江需求，主橋的整體式箱型主梁採用了獨特的錯層布置設計，上層供機動車輛通行，下層供行人和非機動車通行，行人和非機動車可通過兩岸16部垂直電梯到達主橋的下層橋面，從而實現過江。

建設方上海城投公路集團相關負責人表示，在該橋引橋、接線道路的瀝青鋪設過程中，還首次採用了無人攤舖機編隊。在攤舖、溫度監測、初壓、復壓整個過程中，多台機械設備依靠5G通訊技術、北斗定位導航系統以及大量傳感器不斷反饋和修正，沿著預先設定路徑分組進行多個工序的瀝青攤舖施工，從而實現了無人駕駛攤舖的應用場景拓展。