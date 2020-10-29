湖南長沙／八指將軍黃興 與孫中山並稱「孫黃」

說起推翻滿清帝制，建立中華民國的過程，除了孫中山外，黃興也扮演了重要角色，他與孫中山並稱「孫黃」。尤其，黃興多次親自率領革命黨人起義，出生入死，衝峰陷陣；在三二九廣州起義時，被清軍流彈打斷兩根手指，故有「八指將軍」的稱號。

黃興（1874－1916），原名軫，後改名黃興，字克強，父親黃筱村是晚清秀才。黃興幼年時，思想受湖南的明末清初大儒王夫之影響很深。光緒十九年，黃興入長沙城南書院讀書，光緒二十二年考中秀才。光緒二十四年，他由長沙湘水校經堂新生，被保送到武昌兩湖書院深造。兩湖書院在當時是一所比較新式的學堂，課程除經史文學外，還有天文、地理、算學、測量、化學、博物學以及兵操等新學科。

黃興在校期間，篤志向學，地理一科及體操尤為精勤。他還購買西洋革命史及盧梭「民約論」諸書，初步接觸到西方的民主學說。光緒二十七年畢業於武漢兩湖書院，被選派赴日本留學。

1902年6月黃興到日本後，很快就被留學生界蓬勃興起的民主革命思潮吸引。同年12月，他與蔡鍔等創辦雜誌，以翻譯為主，介紹西方社會科學文化、政治學說和革命歷史，宣傳民主革命和民族獨立。他還支持湖北留學生創辦「湖北學生界」，揭露帝國主義瓜分中國的陰謀，宣傳「排滿」的民族主義。

黃興1903年秋回到長沙，以明德學堂體育教員的身分做掩護，進行反清革命。次年2月，與劉揆一、陳天華、宋教仁、周震鱗、章士釗等創立「華興會」，以「驅除韃虜，恢復中華」為宗旨，被推為會長。

光緒三十一年，黃興在日本結識孫中山，大力支持孫中出籌組革命組織同盟會，成為會中僅次於孫中山的領袖。

黃興是推翻清朝統治、開創中華民國的元勳。一般認為，孫中山是思想家、先行者，黃興是實幹家，許多重要的革命活動由黃興所發動並親自參與。他多次出生入死，最終積勞成疾逝世，享年42歲。