湖南長沙／湖南辛亥革命人物紀念館 展示湘籍志士重要事蹟

在推翻滿清辛亥革命，以及反對袁世凱稱帝，護國軍起義等一連串近代歷史進程中，諸多湖南籍的仁人志士扮演了重要角色。2015年，黃興故居後花園建成湖南辛亥革命人物紀念館，集中展示了湘籍人士在辛亥革命中發揮的作用，和他們從事革命活動的相關事蹟。

紀念館在黃興故居附近，分上、下兩層，前坪立有巨型湖南辛亥革命人物浮雕；陳列布展以1900年「自立軍起義」，至1913年7月「二次革命」失敗為重點；上溯至1898年戊戌變法，下延至1918年護法運動結束整個歷史階段，介紹黃興、宋教仁、蔡鍔等七位辛亥革命湘籍重要領導人，以及辛亥革命湘籍著名革命宣傳家、各省都督與領導人、著名烈士和群英譜。

關於湖南與辛亥革命，系統介紹了自立軍起義、成立華興會、創建中國同盟會、護國運動、護法運動等大事件，著重展示湖南辛亥革命的歷史進程和地位。

整個展覽以貢獻專題展示人物事績，以組合陳列、生平簡介或列名列表等方式，展示人物事蹟；以時間為序，展示辛亥革命歷史進程，陳列以史為緯，通過文字、圖片、實物、雕塑、場景、多媒體等方式，全方位、多角度展現了湘籍仁人志士對辛亥革命的偉大貢獻。 「鐵血群雄」浮雕 圖／本報湖南長沙傳真

紀念館大型「鐵血群雄」浮雕，上層雕刻的是辛亥革命中，湖南領袖代表，下層是前線革命志士代表，背景是一幅湖南地圖，象徵著湖南人中英雄輩出，艱苦奮鬥，為了民族復興不怕犧牲的精神。

紀念館另一看點，是黃興「橫刀立馬」青銅雕像。1911年10月10日，武昌起義爆發；10月28日，黃興由香港經上海輾轉到達武昌。11月3日，黃興就任戰時總司令，指揮起義軍在漢口、漢陽與數倍於革命軍、裝備精良的清軍血戰，堅持了一個多月，為其他各省的獨立贏得寶貴的時間。這座青銅雕像展現的是黃興身先士卒、騎馬衝殺的形像。雕像頂部是黃興所持「中華民國軍政府戰時總司令官印」圖像。