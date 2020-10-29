湖南長沙／「黃興故居」典型清代江南民居 追思功績緬懷開國元勛

中華民國開國元勳、「八指將軍」黃興，湖南省長沙府善化縣高塘鄉（今長沙縣黃興鎮涼塘）人。其故居位於長沙縣黃興鎮，始建於清同治三年（另一說為同治元年），是一座典型的清代湖南民居。

風雨亭 圖／本報湖南長沙傳真 黃興於1874年10月25日在此出生，一直住到1896年，共22年。1903年，黃興為了籌建華興會，變賣這棟宅第，與繼母及其家人搬出。此後，故居多次易主並改造。1981年列為湖南省重點文物保護單位，加以修葺並對外開放。1988年，故居和長沙市嶽麓山的黃興墓，一起成為大陸「全國重點文物保護單位」。

黃興故居占地面積約4300平方米，有房屋共12間，包括上堂屋左右正房和下堂屋左右正房，以及廂房，橫屋過堂，磚木結構。主體建築坐西北朝東南，為兩進五開間，前有水塘，後有花園，一條約1600米、寬約5米的護莊河環繞四周，是一處極具江南民居特色的泥磚青瓦平房。

故居正門有「黃興故居」門額，門額上端彩繪文房四寶、梅蘭竹菊吉祥圖案，兩端有楹聯一副：「蒙慶受福，長樂永康。」上下堂屋之間闢有天井，正廳前有六扇方格木門為屏，後有退屋，雙坡屋頂，前棟屋脊正中塑福祿壽三星像。

浮雕博古雙門大立櫃，是黃興用過的原物。 圖／本報湖南長沙傳真

故居內的浮雕博古雙門大立櫃，是黃興用過的原物。立櫃內外均選用紫檀料，兩扇櫃門鏟地浮雕文房四寶等圖案。

故居內有黃興給子女題詞的「篤實」家訓。1912年，民國剛剛成立，黃興擔任陸軍總長兼參謀總長一職。出人意料的是，黃興居然讓19歲、以憑著赫赫戰功當上少將的長子黃一歐急流勇退，辭去一切官職，去美國繼續讀書深造。他跟兒子說，未來的國家缺少的不是官僚，而是有真材實學的建設人才，並題詞「篤實」，望其謙遜、謹慎、篤實厚重。在父親的鼓勵下，黃一歐毅然辭去高官，留學讀書去了。

1914年7月，黃興乘船抵達美國考察，在舊金山接到一些人的來信，挑撥他和孫中山的關係，慫恿他另行組黨。黃興氣憤回答：「黨內只有同盟會，領袖為孫中山，其他不知也！」振筆疾書寫下「無我」二字，並將這兩字贈於大女兒黃振華。 黃興書「無我」兩字，贈於大女兒黃振華。 圖／本報湖南長沙傳真 黃興給子女題詞的「篤實」家訓 圖／本報湖南長沙傳真

黃興故居東廂房內開闢了黃興生平事蹟陳列館，介紹黃興一生的主要功績。後花園占地20畝，栽植了當地傳統苗木花卉。仿古重建的風雨亭，木質結構，六柱支撐，分上下兩層，簷角飛揚，為六角攢尖頂，亭角翹首相望。亭頂重簷六披，六翼角邊遠伸高翹，四周廣植花木，蒼重翠疊。站在亭前，後花園景色盡收眼底。