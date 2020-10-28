中國二孩出生占比近6成 專家憂趕不上人口老化

中國國家衛健委今天公布，去年中國大陸「二孩」及以上，占出生人口比例為59.5%。對照今年初公布的數據，去年中國大陸出生率為1.048%，顯示即便開放二孩4年，出生率仍創新低。

針對這樣的人口趨勢，近日有中國專家提出報告表示，中國人口因素變化緩慢，但少子化、高齡社會問題日趨嚴峻，建議當局在「十四五」（2021至2025年）時期可盡快放開「三孩」。

據澎湃新聞，中國國務院新聞辦公室今天舉行「十三五」（2015年到2020年，第13個五年規畫）衛生健康改革發展有關情況發布會。中國國家衛生健康委員會黨組成員、副主任于學軍在會中作上述公布。

此外，于學軍也提到，從2015年到2019年底，中國居民人均預期壽命從76.3歲提高到77.3歲。這也顯示，正中國持續邁向高齡社會。

事實上，中國雖然在2015年開放全面二孩（一對夫妻最多二孩）政策，但生育率仍持續創下新低。

根據中國國家統計局今年1月17日發布的數據，2019年全年出生人口1465萬人，人口出生率為1.048%；死亡人口998萬人，人口死亡率為0.714%；人口自然成長率為0.334%。

2018年中國全年出生人口1523萬人，人口出生率為1.094%。2018年人口出生率為1952年以來最低，不料2019年再度觸底。

針對中國人口趨勢與問題，中國恆大經濟研究院院長任澤平等人日前發表研究報告指出，中國出生人口持續下滑，到2030年將降至不到1100萬；此外，中國將在2022年進入高齡社會（老年人占總人口14%）。

報告表示，高齡、少子化等問題已成為21世紀中國面臨的最大灰犀牛之一，生育政策調整是最根本、最重要的供給側結構性改革之一。因此，當局在「十四五」時期可從盡快放開「三孩」，開始逐步推進並觀察效果。