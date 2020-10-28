快訊

從緬甸學「最糟狀況戰術」？FB美國大選危機應變困境

外資今年買走台中2.5萬坪地 議員：別成為熱錢炒房天堂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京一公司罰員工做200下深蹲致其橫紋肌溶解 判賠7萬

香港01 / 朱加樟／報導
一名員工被公司罰做100下深蹲，導致患上橫紋肌溶解症，告上法院。醫院示意圖。圖片來源／ingimage
一名員工被公司罰做100下深蹲，導致患上橫紋肌溶解症，告上法院。醫院示意圖。圖片來源／ingimage

北京一家公司的品牌拓展總監因連續兩天未完成公司的任務，而被公司連續兩天罰做100下深蹲，次日患上橫紋肌溶解症，遂將公司起訴至法院索賠。

當地法院周一（26日）認定涉案公司侵害員工健康權、身體權，判公司需賠償人民幣1.6萬元（約新台幣7萬元）。

報道指，張某為一家公司的品牌拓展總監。某日，該公司行政總裁李某及其助理曲某在微信工作群中發布信息，要求包括張某在內的員工每天邀約一名客戶來公司，若完不成任務要做深蹲或俯臥撑。張某因未完成邀約任務，連續兩天在辦公室做了100個深蹲。

次日，張某出現小腿腫脹嚴重、無法自主行走、排尿呈深褐色等症狀，被醫院診斷為橫紋肌溶解症。張某認為這是公司的原因導致其身體受到傷害，故起訴要求公司賠償其醫療費、誤工費、精神損害賠償金等共計6.4萬元。（約新台幣27萬元）

但公司表示，其並未強迫員工完成深蹲，這一要求是張某所在部門自己約定的激勵措施，數量也不是公司強制的，並非體罰，實際張某僅做了50個左右的深蹲。張某作為成年人，應該能根據自己身體狀況判斷可以承受的運動量，且下班後到實際就診期間間隔約一天，不知道張某是否進行了其他運動，其損失不應由公司擔責。

經鑑定，張某所患橫紋肌溶解症與過量運動存在直接因果關係，評定為誤工期45日、護理期15日、營養期15日。法院經審理認為，涉案公司應當對張某的身體權、健康權的損害承擔侵權責任，但張某應對自身身體質素及運動程度、運動風險具有一定的認知，其對於損害的發生亦有一定過錯。綜合全案證據，法院判決認定張某承擔30%的責任，其公司承擔70%的責任，應賠償張某各項損失共計人民幣1.6萬餘元。

延伸閱讀：

抖音被判侵害個人信息權　北京互聯網法院：收集信息超出必要限度

遼寧13歲男童殺10歲女童免刑責　民事訴訟判賠128萬

文章授權轉載自《香港01》

北京 職災

延伸閱讀

眼白紋藍失明也不怕！她身體98%刺青 下一步是染黑整隻手臂

兇殘友人割下她拇指解鎖手機 女模生化家赤裸陳屍家中

流鼻血後竟失憶…她重新愛上交往3年男友 熱戀如蜜月期

遺體放太平間4天臉上竟爬滿蛆 家屬要葬儀社負責到底

相關新聞

20歲豪乳百萬粉絲網紅直播照曝光 網友心碎：連成長照都P的

在微博擁有高人氣的網紅施子怡，近日首次直播銷售，被發現與她釋出的照片根本是兩個人。消息曝光後，讓大量「子怡粉絲」心碎，網友還發現，施子怡就連從小學時期的成長照片也都是P圖

北京一公司罰員工做200下深蹲致其橫紋肌溶解 判賠7萬

北京一家公司的品牌拓展總監因連續兩天未完成公司的任務，而被公司連續兩天罰做100下深蹲，次日患上橫紋肌溶解症，遂將公司起訴至法院索賠。

德陽大熊貓公園 入口社區開放

四川德陽綿竹市的大熊貓國家公園清平入口社區，正式開放，這也是該地區首個正式開放的大熊貓國家公園入口社區。

湖南益陽／雲台山訪仙 玻璃棧道「試膽」

「山下看洞，山腰訪仙，山中品茶，山巔修道。」益陽安化縣馬路鎮的雲台山風景區，有「高山之台」和「高山上的平原」美稱。雲台山是湘中地區四大名山之首，海拔近千米，每年盛夏的時候，山中氣溫比山下低了七、八度，是湘中地區民眾必去的避暑旅遊勝地。

湖南益陽／南洞庭湖 生態寶庫

「銜遠山，吞長江，浩浩湯湯，橫無際涯。」中國大陸第二大淡水湖洞庭湖，南納湘江、資江、沅水、澧水匯入；地處湖南中北部的益陽市，境內有南洞庭湖溼地水禽自然保護區，面積168,000公頃，生物多樣性極豐富，是大陸國家一級保護魚類中華鱘的棲息地。該溼地對長江的洪水調蓄作用，極為重要。

湖南益陽／梅城古建築群 演繹近代歷史

益陽自然人文古蹟景點多，梅城文武廟古建築群，位於益陽安化縣梅城鎮的安化一中校園內，由文廟、武廟、培英堂和安化縣立簡易鄉村師範學校舊址組成，總占地面積7,000多平方米。梅城鎮為安化舊縣城所在地，文廟、武廟緊鄰且保存較為完好。近代建設的培英堂、安化縣立簡易鄉村師範學校舊址與文武廟並列，演繹了從清代到民國再到現代教育的進化歷程。

湖南益陽／皮蛋、臘菜、河鮮 鹹辣香軟聞名

益陽作為魚米之鄉和商旅雲集之地，自古以來飲食業十分發達。湘菜的特色可概括為「辣」和「臘」，大體可分為以益陽為代表的洞庭湖...

中國女留學在日遭男友施暴：1天只給1餐、如廁限1次

日本京都府警方22日逮捕了京都府內高中的一名外聘講師。這名講師是被控多次毆打同居的中國女留學生，且限制對方飲食、上廁所甚...

山東公務員「復仇」 飲水摻母豬催情素 害慘同事！

山東乳山統計局一名公務員因對「幹部任用」不滿意，竟向單位的桶裝水注射母豬催情激素，兩年多下來導致多名同事身體異常。當地警...

螺螄粉熱賣 聞臭師日聞300噸酸筍年薪50萬人民幣

廣西名產螺螄粉深受中國大陸民眾歡迎，美味的湯底和當中螺螄粉的精髓-酸筍讓人欲罷不能。近兩年螺螄粉更占據大陸速食銷售市場半...

殺前妻展「男子氣概」？ 警通報正面評述殺人犯挨轟

吉林省梅河口市日前發生一起命案，嫌犯張某將他的前妻王某及其伴侶曹某殺害，當地警方僅僅用了14個小時就把命案告破。不過，梅...

11名港大校董發公開信 籲延後申作軍任副校長案

港大校委會今日下午開會，預計將討論兩名北京清華大學學者出任副校長一案，由於其中一人具有中共黨員背景，引發熱議。港大今日有...

熱門新聞

習近平韓戰談話 慘遭韓國外長防長打臉

美批准23.7億美元對台軍售 北京：將採正當必要措施

規模超越特斯拉！上海又一座電動車超級工廠投產

中國「空間站」拒絕美國項目 網友酸：你們技術不行

大陸首艘國產航母交接10個月 山東艦艦長：將聚焦實戰

美國再度軍售台灣 環時放話：對台實施經濟封鎖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。