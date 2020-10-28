北京一公司罰員工做200下深蹲致其橫紋肌溶解 判賠7萬

北京一家公司的品牌拓展總監因連續兩天未完成公司的任務，而被公司連續兩天罰做100下深蹲，次日患上橫紋肌溶解症，遂將公司起訴至法院索賠。

當地法院周一（26日）認定涉案公司侵害員工健康權、身體權，判公司需賠償人民幣1.6萬元（約新台幣7萬元）。

報道指，張某為一家公司的品牌拓展總監。某日，該公司行政總裁李某及其助理曲某在微信工作群中發布信息，要求包括張某在內的員工每天邀約一名客戶來公司，若完不成任務要做深蹲或俯臥撑。張某因未完成邀約任務，連續兩天在辦公室做了100個深蹲。

次日，張某出現小腿腫脹嚴重、無法自主行走、排尿呈深褐色等症狀，被醫院診斷為橫紋肌溶解症。張某認為這是公司的原因導致其身體受到傷害，故起訴要求公司賠償其醫療費、誤工費、精神損害賠償金等共計6.4萬元。（約新台幣27萬元）

但公司表示，其並未強迫員工完成深蹲，這一要求是張某所在部門自己約定的激勵措施，數量也不是公司強制的，並非體罰，實際張某僅做了50個左右的深蹲。張某作為成年人，應該能根據自己身體狀況判斷可以承受的運動量，且下班後到實際就診期間間隔約一天，不知道張某是否進行了其他運動，其損失不應由公司擔責。

經鑑定，張某所患橫紋肌溶解症與過量運動存在直接因果關係，評定為誤工期45日、護理期15日、營養期15日。法院經審理認為，涉案公司應當對張某的身體權、健康權的損害承擔侵權責任，但張某應對自身身體質素及運動程度、運動風險具有一定的認知，其對於損害的發生亦有一定過錯。綜合全案證據，法院判決認定張某承擔30%的責任，其公司承擔70%的責任，應賠償張某各項損失共計人民幣1.6萬餘元。

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文章授權轉載自《香港01》