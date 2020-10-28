20歲豪乳百萬粉絲網紅直播照曝光 網友心碎：連成長照都P的

在微博擁有高人氣的網紅施子怡，近日首次直播銷售，被發現與她釋出的照片根本是兩個人。消息曝光後，讓大量「子怡粉絲」心碎，網友還發現，施子怡就連從小學時期的成長照片也都是P圖，讓人誤以為她是個「原生美女」。

圖為施子怡日前直播的擷圖畫面。擷自施子怡直播影片

年紀輕輕的施子怡頂著一張在P圖後的清純美女臉蛋，加上擁有姣好身材，在微博累積逾130萬粉絲，靠著大量業配文章賺取金錢，由於微博中各式辣照、美照，加上肯將自己過去的照片一同秀出，欲圖證實自己從未整型，成功獲得眾多網友的喜愛。

但施子怡近日因為開始直播銷售，被網友踢爆，原來一切攏係假。看過直播的截圖照後，讓不少網友感嘆，原來少了PS及螢幕濾鏡，施子怡的真正顏值一路跌到谷底，有人還認為，感覺就像是普通的40歲大媽。

圖為施子怡曬在微博上的證件照。擷自施子怡微博

網友在震驚中紛紛到施子怡的微博留言，狂問她「第一頁可不可以舉報造假」、「小學照片都P，算什麼」、「直播和照片相差得有點太小了吧」。還有網友在留言後疑似被刪除感到生氣，認為直播就直播，「還不讓人說了是吧！我一沒罵你二沒踩你。」該文施子怡也秒回：「你發啥了？可能不是我刪的，公司很多人都有我的微博密碼。」

還有網友直接上網求教，勸她別再搞直播，應該出P圖教學才對，「教我P圖好嗎？」施子怡也坦率回覆：「我會出教程的。」對於有人稱讚她皮膚白皙，她也說：「是因為閃光燈啦！」有人在震驚後表示，雖然施子怡臉蛋是假的，但身材是真的，有網友仍舊求教怎麼練身材，施子怡也回：「跑跑步就行！」