聽新聞
test
0:00 / 0:00

湖南益陽／雲台山訪仙 玻璃棧道「試膽」

經濟日報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
「高山上的平原」雲台山，真武觀矗立山頂。 圖／本報湖南益陽傳真
「高山上的平原」雲台山，真武觀矗立山頂。 圖／本報湖南益陽傳真

「山下看洞，山腰訪仙，山中品茶，山巔修道。」益陽安化縣馬路鎮的雲台山風景區，有「高山之台」和「高山上的平原」美稱。雲台山是湘中地區四大名山之首，海拔近千米，每年盛夏的時候，山中氣溫比山下低了七、八度，是湘中地區民眾必去的避暑旅遊勝地。

雲台山以險為奇，以秀見長，以幽為美，擁有大自然賦予神奇而獨特的景色。山中有形成於兩億多年前的龍泉洞，是古生界石炭系灰岩經水溶蝕沖刷而成，有「長寶第一洞天」的美譽。洞內可通行的路線長達3,000米，最寬的地方有30米，冬暖夏涼，有極高的觀賞價值。

雲台山玻璃棧道，人行其上，似乘風歸去。 圖／本報湖南益陽傳真
雲台山玻璃棧道，人行其上，似乘風歸去。 圖／本報湖南益陽傳真

「山腰訪仙」，指的是位於山腰的神仙岩，長年雲霧繚繞，彷彿有神仙住於其中。這裡有湘中唯一的玻璃棧道，長85米，寬1.5米，遊人膽子大的，可以到棧道上體驗「我欲乘風歸去」的快感。

雲台山遠近聞名的宗教聖地—真武觀，位於998.17米的雲台最高峰頂。登上真武觀，環視群山，頗有「念天地之悠悠」之慨。

真武觀始建於明洪武年間，距今已有600多年歷史，主殿供奉有真武大帝、南嶽聖帝、觀音菩薩、財神菩薩等諸多神像，是一座道佛合一的古觀。相傳此觀由一個叫鄧五的人創建。

鄧五21歲時得子，孩子5歲時突發怪病，昏迷不醒，四處尋醫，無藥可救。一天晚上，一位仙風道骨的老者指點鄧五：「去武當山求神拜佛，七七四十九天後自然會甦醒。」鄧五按照老者指點，果真應驗。從此，鄧五每年六月六去武當山燒香還願，一直堅持了48年。第49年的時候，因其年邁體弱，到達武當山整整用了49天。

當晚，鄧五住在寺廟裡，夢到了48年前的那位老者。老者說：「你們雲台山山高林密，雲霧繚繞，你回去在那裡建一座寺廟吧，明年就不用來燒香還願了，從此不用經受千里跋涉之苦，還可造福廣大鄉鄰。」於是，鄧五回來後，仿照武當山真武寺，建造真武觀，從武當山請來玄機道士做主持，從此香火日漸旺盛。每年農曆的三月三、六月六、九月九，方圓數百里的善男信女來此許願、上香。

玻璃棧道

相關新聞

螺螄粉熱賣 聞臭師日聞300噸酸筍年薪50萬人民幣

廣西名產螺螄粉深受中國大陸民眾歡迎，美味的湯底和當中螺螄粉的精髓-酸筍讓人欲罷不能。近兩年螺螄粉更占據大陸速食銷售市場半...

湖南益陽／南洞庭湖 生態寶庫

「銜遠山，吞長江，浩浩湯湯，橫無際涯。」中國大陸第二大淡水湖洞庭湖，南納湘江、資江、沅水、澧水匯入；地處湖南中北部的益陽市，境內有南洞庭湖溼地水禽自然保護區，面積168,000公頃，生物多樣性極豐富，是大陸國家一級保護魚類中華鱘的棲息地。該溼地對長江的洪水調蓄作用，極為重要。

湖南益陽／雲台山訪仙 玻璃棧道「試膽」

「山下看洞，山腰訪仙，山中品茶，山巔修道。」益陽安化縣馬路鎮的雲台山風景區，有「高山之台」和「高山上的平原」美稱。雲台山是湘中地區四大名山之首，海拔近千米，每年盛夏的時候，山中氣溫比山下低了七、八度，是湘中地區民眾必去的避暑旅遊勝地。

湖南益陽／梅城古建築群 演繹近代歷史

益陽自然人文古蹟景點多，梅城文武廟古建築群，位於益陽安化縣梅城鎮的安化一中校園內，由文廟、武廟、培英堂和安化縣立簡易鄉村師範學校舊址組成，總占地面積7,000多平方米。梅城鎮為安化舊縣城所在地，文廟、武廟緊鄰且保存較為完好。近代建設的培英堂、安化縣立簡易鄉村師範學校舊址與文武廟並列，演繹了從清代到民國再到現代教育的進化歷程。

湖南益陽／皮蛋、臘菜、河鮮 鹹辣香軟聞名

益陽作為魚米之鄉和商旅雲集之地，自古以來飲食業十分發達。湘菜的特色可概括為「辣」和「臘」，大體可分為以益陽為代表的洞庭湖...

中國女留學在日遭男友施暴：1天只給1餐、如廁限1次

日本京都府警方22日逮捕了京都府內高中的一名外聘講師。這名講師是被控多次毆打同居的中國女留學生，且限制對方飲食、上廁所甚...

德陽大熊貓公園 入口社區開放

四川德陽綿竹市的大熊貓國家公園清平入口社區，正式開放，這也是該地區首個正式開放的大熊貓國家公園入口社區。

山東公務員「復仇」 飲水摻母豬催情素 害慘同事！

山東乳山統計局一名公務員因對「幹部任用」不滿意，竟向單位的桶裝水注射母豬催情激素，兩年多下來導致多名同事身體異常。當地警...

殺前妻展「男子氣概」？ 警通報正面評述殺人犯挨轟

吉林省梅河口市日前發生一起命案，嫌犯張某將他的前妻王某及其伴侶曹某殺害，當地警方僅僅用了14個小時就把命案告破。不過，梅...

11名港大校董發公開信 籲延後申作軍任副校長案

港大校委會今日下午開會，預計將討論兩名北京清華大學學者出任副校長一案，由於其中一人具有中共黨員背景，引發熱議。港大今日有...

爭論3年 濟南、青島「國家中心城市」之爭塵埃落定？

山東省新聞辦9月25日一場記者會引起當地熱議，持續至今。這次會上，關於「國家中心城市」的表述一改之前同時支持濟南、青島的...

當年因版權官司撕破臉 「春晚小品第一人」陳佩斯闊別22年重返央視

時隔22年，曾被稱為「春晚小品第一人」的陳佩斯，昨日再度回歸央視舞台，以央視首檔喜劇傳承類綜藝「金牌喜劇班」首發導師亮相...

熱門新聞

習近平韓戰談話 慘遭韓國外長防長打臉

美批准23.7億美元對台軍售 北京：將採正當必要措施

中國「空間站」拒絕美國項目 網友酸：你們技術不行

規模超越特斯拉！上海又一座電動車超級工廠投產

大陸首艘國產航母交接10個月 山東艦艦長：將聚焦實戰

烤鴨不香了？156歲的全聚德 前三季虧光三年獲利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。