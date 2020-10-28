湖南益陽／雲台山訪仙 玻璃棧道「試膽」

「山下看洞，山腰訪仙，山中品茶，山巔修道。」益陽安化縣馬路鎮的雲台山風景區，有「高山之台」和「高山上的平原」美稱。雲台山是湘中地區四大名山之首，海拔近千米，每年盛夏的時候，山中氣溫比山下低了七、八度，是湘中地區民眾必去的避暑旅遊勝地。

雲台山以險為奇，以秀見長，以幽為美，擁有大自然賦予神奇而獨特的景色。山中有形成於兩億多年前的龍泉洞，是古生界石炭系灰岩經水溶蝕沖刷而成，有「長寶第一洞天」的美譽。洞內可通行的路線長達3,000米，最寬的地方有30米，冬暖夏涼，有極高的觀賞價值。

雲台山玻璃棧道，人行其上，似乘風歸去。 圖／本報湖南益陽傳真

「山腰訪仙」，指的是位於山腰的神仙岩，長年雲霧繚繞，彷彿有神仙住於其中。這裡有湘中唯一的玻璃棧道，長85米，寬1.5米，遊人膽子大的，可以到棧道上體驗「我欲乘風歸去」的快感。

雲台山遠近聞名的宗教聖地—真武觀，位於998.17米的雲台最高峰頂。登上真武觀，環視群山，頗有「念天地之悠悠」之慨。

真武觀始建於明洪武年間，距今已有600多年歷史，主殿供奉有真武大帝、南嶽聖帝、觀音菩薩、財神菩薩等諸多神像，是一座道佛合一的古觀。相傳此觀由一個叫鄧五的人創建。

鄧五21歲時得子，孩子5歲時突發怪病，昏迷不醒，四處尋醫，無藥可救。一天晚上，一位仙風道骨的老者指點鄧五：「去武當山求神拜佛，七七四十九天後自然會甦醒。」鄧五按照老者指點，果真應驗。從此，鄧五每年六月六去武當山燒香還願，一直堅持了48年。第49年的時候，因其年邁體弱，到達武當山整整用了49天。

當晚，鄧五住在寺廟裡，夢到了48年前的那位老者。老者說：「你們雲台山山高林密，雲霧繚繞，你回去在那裡建一座寺廟吧，明年就不用來燒香還願了，從此不用經受千里跋涉之苦，還可造福廣大鄉鄰。」於是，鄧五回來後，仿照武當山真武寺，建造真武觀，從武當山請來玄機道士做主持，從此香火日漸旺盛。每年農曆的三月三、六月六、九月九，方圓數百里的善男信女來此許願、上香。