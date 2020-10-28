湖南益陽／南洞庭湖 生態寶庫

「銜遠山，吞長江，浩浩湯湯，橫無際涯。」中國大陸第二大淡水湖洞庭湖，南納湘江、資江、沅水、澧水匯入；地處湖南中北部的益陽市，境內有南洞庭湖溼地水禽自然保護區，面積168,000公頃，生物多樣性極豐富，是大陸國家一級保護魚類中華鱘的棲息地。該溼地對長江的洪水調蓄作用，極為重要。 南洞庭湖溼地水禽自然保護區，面積168,000公頃，生物多樣性極豐富，是大陸國家一級保護魚類中華鱘的棲息地。 圖／本報湖南益陽傳真

保護區是一個大自然迷宮，又是一個生物遺傳基因庫。生態環境優良的湖泊溼地，浩渺無垠的水域湖洲，風情萬種的湖汊島嶼，生長著溼地植物863種、鳥類164種、魚類114種。2.4萬公頃的湖洲蘆葦，是世界上最大的葦荻群落，也成為鳥類的最佳棲息地，可以觀察到白鶴、白頭鶴、中華秋沙鴨等大陸國家一級保護動物。

洞庭湖風光，牛群閒適地吃青草。 圖／本報湖南益陽傳真

值得一提的，保護區內鳥類資源非常豐富。據專家測算，在此越冬的候鳥有1,000萬隻左右；大陸國家重點保護的鳥類有白鸛805隻，黑鸛300隻，白頭鶴200隻，白鶴400隻，白琵鷺1,000多隻，大鴇30隻，白忱鶴400隻，天鵝400多隻，灰鶴1,000隻，中華秋沙鴨20多隻，白額雁30,000隻，豆雁35,000隻。

此外，保護區有植物154科475屬863種，獸類23種，爬行類23種，兩栖類8種，蝦類四科9種，貝類九科48種。

由於湘、資、沅、澧和長江水匯流注入，使南洞庭湖溼地具有水浸皆湖，水落為洲的沼澤地貌特徵。

核心區在益陽下屬的沅江市境內魯馬湖，面積達80多平方公里，有世界上最大的葦荻群落。湖洲上生長的野芹菜、野藜蒿、蘆筍和蓼米被譽為「洞庭四珍」，是地地道道的野生的綠色食品，備受民眾喜愛。

山在張家界，水在南洞庭。從沅江市區乘車不到20分鐘，來到益陽沅江安瀾閣遊船碼頭。

站在岸邊遠眺南洞庭湖，煙波浩淼，水天一色，湖外有湖、湖內有島，船影點點，葦草青青，鷗鷺翔集；此景此情，讓人懷抱著滿滿的幸福感。