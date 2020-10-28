湖南益陽／梅城古建築群 演繹近代歷史
益陽自然人文古蹟景點多，梅城文武廟古建築群，位於益陽安化縣梅城鎮的安化一中校園內，由文廟、武廟、培英堂和安化縣立簡易鄉村師範學校舊址組成，總占地面積7,000多平方米。梅城鎮為安化舊縣城所在地，文廟、武廟緊鄰且保存較為完好。近代建設的培英堂、安化縣立簡易鄉村師範學校舊址與文武廟並列，演繹了從清代到民國再到現代教育的進化歷程。
文廟建於清乾隆十四年，包括萬仞宮牆、泮池、欞星門遺址、大成門、左右廂房、月台、大成殿、崇聖祠。武廟建於清道光二十一年，包括門廳、前廳、左右廂房、大殿。培英堂建於清光緒十四年，是安化縣創建的第一所新學堂。安化縣立簡易鄉村師範學校建於1939年，兩層磚木結構，上下兩層各有五間教室。
明清古巷。古巷民居興起於明代，總體規模聚成於清朝。益陽在明清時期是水運中轉的重要聚集地，留存有較多的物質與非物質文化遺產。古巷內大部分為空房，以玉陵坡兩側最為典型。
玉陵坡古民居年代久遠，具有重要的歷史價值。類似於玉陵坡古民居的遺存，在湖南境內其他地區也有保留，但就構築形式的奇妙、自身特點的突出，只有玉陵坡古民居，具有較高的建築藝術價值。玉陵坡古民居與其相鄰的三條古巷包裹在益陽古城、古民居、碼頭這些傳統文化色彩濃厚的氛圍中，互為映襯，相得益彰。
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桃花江竹海風景區，擁有楠竹十萬畝，是湖南省一處擁有較高知名度、以「竹」為主題的生態旅遊區。
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