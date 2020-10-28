湖南益陽／梅城古建築群 演繹近代歷史

「山下看洞，山腰訪仙，山中品茶，山巔修道。」益陽安化縣馬路鎮的雲台山風景區，有「高山之台」和「高山上的平原」美稱。雲台山是湘中地區四大名山之首，海拔近千米，每年盛夏的時候，山中氣溫比山下低了七、八度，是湘中地區民眾必去的避暑旅遊勝地。

2020-10-28 01:46