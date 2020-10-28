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德陽大熊貓公園 入口社區開放

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
德陽綿竹市的大熊貓國家公園清平入口社區已開放。圖為綿竹九頂山自然保護區，去年首次拍攝到野生大熊貓活動正面影像。圖／本報四川德陽傳真
德陽綿竹市的大熊貓國家公園清平入口社區已開放。圖為綿竹九頂山自然保護區，去年首次拍攝到野生大熊貓活動正面影像。圖／本報四川德陽傳真

四川德陽綿竹市的大熊貓國家公園清平入口社區，正式開放，這也是該地區首個正式開放的大熊貓國家公園入口社區。

大熊貓國家公園德陽管理分局相關負責人表示，清平入口社區的建立，將更加有利於帶動周邊社區經濟社會發展，帶動人民生活水準、生活品質、幸福指數提高。下一步，大熊貓國家公園德陽管理分局，將繼續加強與當地政府的工作聯繫，共同做好大熊貓國家公園清平入口社區的建設管理、生態旅遊、科普遊憩、資源保護等相關工作。

據悉，建立入口社區，是大熊貓國家公園建設的重要內容，也是實現大熊貓保護與公園社區人民群眾生活水準改善、雙贏綠色發展的有效嘗試。對於促進人與自然和諧共生，具有極其重要的意義。當地將以入口社區建設為契機，不斷提升和完善基礎設施、村鎮風貌、公共服務設施建設等內容，傾力打造獨具特色的大熊貓國家公園旅遊IP，加快推進產業轉型發展。

同時，當地還將依託大熊貓國家公園科普宣教中心，以實物、模型、展示、視頻轉播和互動體驗等形式，深入做好大熊貓保護的宣傳教育，擦亮大熊貓入口社區這張靚麗名片。

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